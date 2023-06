Thủy điện miền Bắc vượt mực nước chết, nguồn cung điện đang tăng lên

Ngày 21.6, Bộ Công thương cho biết ghi nhận trong những ngày vừa qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện.

Mực nước hiện tại của các hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 4 - 7 m; riêng Lai Châu có hồ chứa nhỏ nên mực nước hồ cao hơn mực nước chết xấp xỉ 15 m. Tuy nhiên, các hồ thủy điện này vẫn đang hạn chế huy động để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo.

Các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc đang được huy động tối đa công suất phát điện EVN

Cũng theo Bộ Công thương, hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về, miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ, kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Thống kê ngày 20.6, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 861,8 triệu kWh, tăng 46,9 triệu kWh so với ngày 19.6. Trong đó, sản lượng điện miền Bắc đạt 405,9 triệu kWh, tăng 22,8 triệu kWh so với ngày 19.6.

Trong ngày 20.6, nguồn cung từ thủy điện và nhiệt điện ở miền Bắc đã tăng so với ngày 19.6. Cụ thể, sản lượng nhiệt điện ngày 20.6 ở miền Bắc đạt 273,0 triệu kWh, tăng 3,9 triệu kWh so với ngày 19.6; thủy điện đạt 79,0 triệu kWh, tăng 19,2 triệu kWh so với ngày 19.6.

Trong ngày 20.6, Bộ Công thương ghi nhận có 2 nhà máy bị giảm công suất gồm: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Hiện tại, tổng nguồn điện bị thiếu hụt do sự cố dài ngày các tổ máy nhà máy nhiệt điện than là 2.100 MW; tổng sự cố ngắn ngày là 880 MW.

Trước đó, ngày 15.6, Bộ Công thương có văn bản yêu cầu các nhà máy nhiệt điện tập trung nhân lực, vật tư và các điều kiện cần thiết khắc phục ngay các sự cố vừa phát sinh, có tính chất ngắn hạn; khẩn trương xử lý, khắc phục các tổ máy phát điện bị sự cố dài ngày.

Ngoài ra, từ ngày 14.6, Bộ Công thương thường xuyên tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp tại một số nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc để đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến sản xuất phát điện.

Trước đó, tại Hội nghị vận hành sản xuất các nhà máy nhiệt điện than ở khu vực phía bắc do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều 19.6, có sự tham dự của 24 chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, việc cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; nhiều thời điểm đã phải tiết giảm điện để đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống điện quốc gia.

Trong khi đó, tổng công suất nguồn điện của EVN và 3 Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 chiếm khoảng 38,4% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống. Theo đó, bên cạnh sự nỗ lực của EVN và đơn vị thành viên, các chủ đầu tư nguồn điện ngoài EVN có đóng góp vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung ứng điện cho quốc gia.

Lãnh đạo EVN kêu gọi sự chung tay của các nhà máy điện để góp phần đảm bảo nguồn cung ứng điện cao nhất, đảm bảo tốt nhất chất lượng điện năng cho các tỉnh miền Bắc.