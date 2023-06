Thủy điện Lai Châu, Tuyên Quang phát điện trở lại để cung ứng điện cho miền Bắc

Cập nhật thông tin về tình hình cung ứng điện, ngày 27.6, Bộ Công thương cho biết, trong ngày 26.6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc tiếp tục được cải thiện.

Mực nước đã cách xa mực nước chết, Nhà máy thủy điện Lai Châu được huy động phát điện trở lại từ ngày 25.6 EVN

Hiện tại, mực nước của các hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 5 - 9 m. Bắt đầu từ ngày 25.6, các nhà máy thủy điện Lai Châu và Tuyên Quang đã được huy động phát điện trở lại.

Trong ngày 26.6, sản lượng điện ở miền Bắc đạt 346,9 triệu kWh, tăng 31,8 triệu kWh so với ngày 25.6. Trong đó, sản lượng điện huy động từ thủy điện đạt 91,3 triệu kWh, tăng 5,3 triệu kWh so với ngày 25.6; sản lượng điện huy động từ nhiệt điện than đạt 239,2 triệu kWh, tăng 13,1 triệu kWh so với ngày 25.6.

Cập nhật đến ngày 26.6, khu vực miền Bắc không có nhà máy nhiệt điện than bị suy giảm công suất. Tổng công suất các tổ máy đang có sự cố dài ngày không huy động được là 2.100 MW.

Theo Bộ Công thương, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự báo những ngày tới lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 - 425 triệu kWh/ngày.

Tuy nhiên, trong trường hợp cực đoan không có lũ về, các thủy điện ở miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước đang tích trong hồ hiện nay kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến ngày 23.6, đã có 70/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.851,86 MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong đó, 11 nhà máy, phần nhà máy với tổng công suất 545,72 MW đã hoàn thành thủ tục được công nhận đủ điều kiện vận hành thương mại (COD), được phát điện thương mại lên lưới.

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm vận hành phát điện thương mại đến ngày 22.6 đạt khoảng 59,47 triệu kWh. Sản lượng điện phát trung bình ngày khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động.

Để đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh miền Bắc trong mùa khô năm nay, Bộ Công thương tiếp tục yêu cầu các nhà máy điện triển khai nhiều nhóm giải pháp cụ thể về tiết kiệm điện; đảm bảo cung ứng than, khí cho sản xuất phát điện; tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện...

Từ ngày 14.6 đến nay, Bộ Công thương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại một số nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc để đôn đốc, giám sát việc thực hiện khắc phục sự cố, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện.