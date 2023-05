Hòa vào dòng người đi tắm giải nhiệt đầu hè ở công viên nước Hồ Tây, nhóm bạn 5 người của anh Nguyễn Quang Huy (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) đã vượt quãng đường gần 30 km để đến đây giải nhiệt những ngày nắng nóng gay gắt đầu hè này.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, Hà Nội sẽ tiếp tục đón nhiều đợt nắng nóng trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê chính thức từ đơn vị quản lý công viên nước hồ Tây trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, gần 20.000 du khách đã tới tham quan vui chơi, tắm mát giữa tiết trời oi bức, nắng nóng tại Hà Nội.

Rất đông người dân Hà Nội đổ ra công viên nước giải nhiệt Ngọc Vũ

"Bé nhà mình thích lắm, thích bơi ở đây, cũng đã hứa hẹn rồi, rằng khi mà kỳ nghỉ lễ đến thì sẽ cho con ra đây chơi. Thực tế là thời tiết hôm nay thì cũng hơi nắng một chút, tuy nhiên là nó có gió nên tôi cũng cảm thấy khá là thoáng và mát, thích hợp cho việc đi chơi của gia đình nhà mình", chị Nguyễn Hải Linh (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội đổ ra công viên nước giải nhiệt

"Chúng tôi trải nghiệm tất cả các không gian ở đây như khu vực như suối lười, hồ tạo sóng,…Các hoạt động rất vui và chúng tôi đã có thời gian thư giãn tuyệt vời. Nếu có dịp quay trở lại Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại công viên nước Hồ Tây, bởi vì tôi rất thích nó", chị Ana (du khách Tây Ba Nha) chia sẻ.

Đại diện công viên nước Hồ Tây cho biết, dự kiến vào những ngày cuối tuần trong tháng cao điểm, công viên nước Hồ Tây sẽ đón khoảng 6.000 – 8.000 khách mỗi ngày, lượng khách ở những ngày bình thường rơi vào khoảng 5.000 người.

"So với những năm trước dịch, năm nay xu thế khách đến công viên tăng hơn. Và hàng năm chúng tôi cũng có vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trong mùa công viên nước hoạt động đảm bảo an toàn nhất. Thường thì cứ vào mùa chuẩn bị hoạt động công viên nước thì chúng tôi đào tạo toàn bộ nhân sự chúng tôi nắm bắt được ngoài chuyên môn chính ra thì họ có được những kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi trong công viên", ông Hoàng Văn Toàn (Phó Tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây) cho biết.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dao động từ 26 - 37 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất được dự báo vào thứ bảy (ngày 6.5) với nhiệt độ từ 30 - 37 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.