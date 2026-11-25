Trong hôm nay (25.11), tình trạng nắng nóng có xu hướng hạ nhiệt so với những ngày trước. Thêm vào đó, đợt mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện rải rác ở một số nơi. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào chiều nay, mưa giông phát triển ở một số xã, phường như Bình Tân, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Vĩnh Lộc…; sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận gồm Hóc Môn, Củ Chi, trung tâm Thành phố và tỉnh Bình Dương cũ.



Nắng nóng suy giảm, mưa trái mùa gia tăng trên khu vực Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, mưa trái mùa cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành khác tại Nam bộ như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau. Cảnh báo có mưa vừa, mưa to cục bộ; trong cơn giông cần phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam bộ ở phía nam của rìa áp cao lạnh từ phía bắc tràn xuống tạo ra các nhiễu động gió đông trên cao, gây nên đợt mưa trái mùa. Đợt không khí lạnh mạnh sẽ tiếp tục tăng cường trong khoảng ngày 27 - 28.11, khiến nhiễu động gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Chính vì vậy, trong những ngày tới, mưa trái mùa có khả năng gia tăng cả về diện và lượng trên khu vực, cao điểm của đợt mưa có thể xuất hiện vào ngày 28 - 29.11.

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Do ảnh hưởng từ sự khuếch tán của không khí lạnh và mưa trái mùa nên nhiệt độ của khu vực có xu hướng giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 11. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C và thấp nhất là 23 - 26 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, mưa trái mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét. Dự báo mùa khô năm nay sẽ rất gay gắt, người dân ở các nơi có mưa trái mùa cần tận dụng cơ hội để tích trữ thêm nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.