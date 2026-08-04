Nắng nóng làm 19 người chết, Hàn Quốc tuyên bố là thảm họa quốc gia

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 4.8, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo các cơ quan triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Ông cũng yêu cầu kiểm tra hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh.

"Điều đáng lo ngại hơn là thời tiết bất thường có khả năng kéo dài trong một thời gian đáng kể", ông Lee nói, đồng thời kêu gọi thiết kế lại hệ thống ứng phó thảm họa để thích nghi tốt hơn với các hiện tượng cực đoan.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự họp báo tại Brazil ngày 27.7.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, thành phố Yangsan ở phía đông nam nước này ngày 2.8 ghi nhận nhiệt độ 42,5 độ C, mức cao nhất trong 122 năm quan trắc.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc ngày 3.8 cũng lần đầu ban bố cảnh báo sóng nhiệt tại một số khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận, trước khi mở rộng cảnh báo ra toàn bộ thủ đô vào ngày 4.8.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ngoài trời, trong đó có làm nông nghiệp, chơi thể thao và làm việc tại công trường xây dựng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số người tử vong liên quan nắng nóng đã tăng lên 19, trong đó 13 người từ 80 tuổi trở lên. Kể từ ngày 15.5, ít nhất 2.025 người trên toàn quốc mắc các bệnh liên quan nhiệt độ cao.

Người đàn ông lau mồ hôi tại khu nhà của người thu nhập thấp ở Seoul ngày 4.8 ẢNH: REUTERS

Tại quận Yeongdeungpo (phía tây Seoul), lực lượng cứu hỏa phun nước làm mát đường phố và kiểm tra sức khỏe những người sống trong các khu nhà giá rẻ hoặc không có nơi ở ổn định. Một số cư dân đã được chuyển đến nơi ở tạm thời có điều hòa do chính phủ Hàn Quốc bố trí.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như thế này", ông Cho Sang-yeon, người đã sống gần 20 năm tại một khu nhà một phòng giá rẻ, cho biết.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao. Hai trận bóng chày dự kiến diễn ra tại Seoul và Gwangju ngày 4.8 đã bị hủy vì nhiệt độ quá cao.