Giữa tháng 5.2026, TP.HCM tiếp tục chìm trong cái nóng oi bức, ngột ngạt. Ngay cả khi mặt trời đã lặn, hơi nóng vẫn chưa hề dịu đi. Quá trình bê tông hóa khiến nhiệt lượng tích tụ suốt ban ngày, rồi âm ỉ “phả” ra vào ban đêm, khiến không gian sống trở nên bí bách, buộc người dân phải tìm mọi cách để giải nhiệt.

Nắng nóng trở lại, TP.HCM về đêm vẫn oi bức: ‘Về nhà mở máy lạnh còn nóng’

Cái nóng hầm hập kéo dài khiến các thiết bị làm mát dường như cũng trở nên quá tải. Nhiều người dân đành rời khỏi nhà, tìm đến công viên hay những không gian thoáng đãng để tạm “trú nhiệt” khi đêm xuống.