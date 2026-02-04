Nâng tầm Lễ hội Thạch nghệ tổ sư Ngũ Hành Sơn thành sự kiện quốc tế

Theo đó, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2030 - 2045 sẽ nâng tầm Lễ hội Thạch nghệ tổ sư (ông tổ nghề đá) Ngũ Hành Sơn trở thành sự kiện văn hóa - du lịch quy mô quốc tế, tổ chức thường niên.

Tác phẩm Thầm lặng đoạt giải nhất cuộc thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước lần thứ 1 - 2023 ẢNH: HOÀNG SƠN

UBND TP.Đà Nẵng cho biết làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước hình thành từ đầu thế kỷ 18, hiện có 385 cơ sở sản xuất, kinh doanh với hàng trăm nghệ nhân đang trực tiếp hành nghề. Tuy nhiên, quá trình cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất đá mỹ nghệ đang làm suy giảm không gian sáng tạo và kỹ thuật điêu khắc thủ công truyền thống; hoạt động quảng bá, trải nghiệm nghề cho du khách còn đơn lẻ, thiếu tính hệ thống, chưa tương xứng giá trị của di sản. Vì vậy, đề án tập trung phục hồi không gian sáng tác, trình diễn nghề, tổ chức các hoạt động sáng tác, trưng bày, trải nghiệm điêu khắc đá thủ công gắn với du lịch di sản Ngũ Hành Sơn.

Đến năm 2030, TP.Đà Nẵng phấn đấu đưa nghệ thuật điêu khắc đá mỹ nghệ thủ công truyền thống thoát khỏi nguy cơ mai một, hình thành các dòng sản phẩm mang bản sắc văn hóa Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người lao động. Giai đoạn 2030 - 2045, ngoài việc tổ chức Lễ hội Thạch nghệ tổ sư Ngũ Hành Sơn ở quy mô quốc tế, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu phục hồi 100% kỹ thuật điêu khắc đá thủ công truyền thống; 100% nghệ nhân, người có công bảo tồn, truyền dạy nghề được tôn vinh, hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định…

Đến năm 2045, làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước được định hướng trở thành điểm đến du lịch văn hóa - làng nghề tiêu biểu của Đà Nẵng, cả nước và khu vực, gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Từ năm 1971 đến nay, Hội Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước chọn ngày 16.3 âm lịch hằng năm là ngày Lễ giỗ Thạch nghệ tổ sư tại nhà thờ Tổ dưới chân ngọn Mộc Sơn trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn. Năm 2017, Lễ giỗ Thạch nghệ tổ sư được nâng tầm lên lễ hội, kéo dài 2 ngày 15 - 16.3 âm lịch.