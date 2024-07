Nâng tầm ý thức giao thông cho cộng đồng

Như Thanh Niên đã đề cập, Trung tâm quản lý giao thông đô thị (thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết TP.HCM đang thí điểm không sử dụng đèn giao thông đếm ngược thời gian tại một số giao lộ lớn để theo dõi cách đi lại của người dân, từ đó tổ chức giao thông phù hợp với thực tế.



Ý thức của người tham gia giao thông là quan trọng nhất để hệ thống đèn tín hiệu phát huy hiệu quả Nhật Thịnh

Với mô hình mới, đèn giao thông được thiết lập linh hoạt theo từng khoảng thời gian nhất định (không hiển thị từng số) và chỉ chuyển màu đèn. Khu vực gắn đèn loại này là những giao lộ lớn, có camera giám sát và kết nối với Trung tâm quản lý giao thông đô thị để tiện cho việc điều chỉnh từ xa.

Trung tâm quản lý giao thông đô thị cho biết sau thời gian thí điểm, các cột đèn tín hiệu không đếm số giúp tình hình giao thông ổn định hơn. Các trường hợp vượt đèn khi thời gian còn 2 - 3 giây cũng giảm, từ đó giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, phương án thí điểm không dùng đèn giao thông đếm ngược thời gian tại một số giao lộ ở TP.HCM đang nhận về nhiều quan điểm trái chiều.

"Chẳng liên quan tới cái đèn"

Câu chuyện thí điểm với đèn giao thông tại TP.HCM ngay lập tức thu hút các tranh luận sôi nổi từ bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên. BĐ Đặng Văn Tuấn bức xúc: "Chuyện ùn tắc, mất an toàn giao thông là do ý thức người tham gia giao thông chứ chẳng liên quan gì cái đèn". BĐ Đặng Văn Tuấn phân tích thêm: "Dân ta cứ có thói quen lúc tới đèn là chen lên hàng đầu. Có người dừng xe luôn ở làn đường ngược lại, rẽ phải thì đứng lề trái, rẽ trái lại đứng lề phải". Cùng nhận xét này, BĐ vo01405 nêu: "Ùn tắc giao thông không phải do đèn tín hiệu giao thông mà các phương tiện chiếm làn của nhau, thậm chí xe buýt chiếm làn xe 2 bánh. Nên xử lý nghiêm những hành vi cố tình như vậy, CSGT không nên bỏ qua lỗi vi phạm này".

Rất nhiều BĐ đồng thời nhắc lại việc thí điểm tương tự từng áp dụng ở các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng… nhưng đều dở dang. BĐ tranquangminh1590 cho rằng: "Đèn đếm ngược là cảnh báo an toàn trong giao thông. Điều cần làm là có biện pháp với những người thiếu ý thức, chứ không phải bỏ hay không bỏ đèn đếm ngược". BĐ van lam ha nhấn mạnh: "Muốn giảm ùn tắc giao thông thì phải phạt tất cả các hành vi vi phạm giao thông. Ý thức kém thì muôn đời không bao giờ làm được gì".

Thêm giải pháp

Tuy nhiên, cũng có không ít BĐ cho rằng ý tưởng thí điểm là một giải pháp "rất đáng cân nhắc trong thời điểm công nghệ có nhiều đột phá".

BĐ Tuấn An nêu ý kiến: "Công nghệ hiện tại cho phép truyền tải, xử lý lượng dữ liệu thực tế khổng lồ từ các nút giao đổ về trung tâm điều hành, từ đó hệ thống đèn tín hiệu sẽ phù hợp với từng thời điểm. Chứ đếm giây mặc định tín hiệu đèn như hiện nay thì chưa thấy gì gọi là điều phối giao thông". Tán thành, BĐ Ba Phi Đoan cho rằng: "Đèn đếm ngược hay không, điều chỉnh theo khung giờ hay điều tiết theo mùa, hay theo yêu cầu đều có thể làm được. Vấn đề là kết nối dữ liệu về trung tâm và phần mềm điều khiển giao thông tốt ở mức nào". BĐ Mỹ Quyên Nguyễn nêu ý kiến: "Chúng ta cần có những phương án vĩ mô hơn như phát triển hệ thống camera AI phạt nguội tự động, định danh bảng số tất cả các loại xe…".

Nhiều giải pháp khác để tăng cường an toàn giao thông cũng được BĐ góp ý. "Bỏ đếm giây đèn đỏ thôi, giữ đếm giây bên đèn xanh theo mình là tối ưu nhất", BĐ Đức đề nghị một phương án dung hòa. BĐ pnteo1301 cho rằng "tại các nút giao lớn nên mở rộng làn đường để có phương án cho xe quẹo trái và quẹo phải khi đèn đỏ" cũng là cách không "lệ thuộc vào hệ thống đèn giao thông".