NASA khởi động hành trình lịch sử

Rạng sáng qua (31.3, giờ VN), NASA bắt đầu giai đoạn đếm ngược kéo dài 2 ngày đến thời điểm phóng tên lửa đẩy đưa tàu vũ trụ có người lái bay quanh mặt trăng, sứ mệnh mang tên Artemis 2. Nếu thời tiết thuận lợi, tên lửa đẩy SLS sẽ được phóng từ Trung tâm Không gian Kennedy tại bang Florida vào chiều 1.4 giờ Mỹ (sáng 2.4, giờ VN), theo AFP. "Mọi chỉ dấu cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng thuận lợi", Giám đốc chương trình phóng của NASA Charlie Blackwell-Thompson nói vào ngày 30.3.

Nhiều kỷ lục

Artemis 2 là bước thứ hai trong đại kế hoạch của Mỹ nhằm đưa con người quay trở lại mặt trăng kể từ sứ mệnh cuối cùng thuộc chương trình Apollo vào năm 1972. Theo Reuters, sau nhiều năm ưu tiên sao Hỏa, nước Mỹ dưới chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021) đã tái tập trung cho mặt trăng. Các nhà thầu Boeing, Northrop Grumman được chọn để phát triển tên lửa đẩy SLS và Lockheed Martin chế tạo phi thuyền Orion.

4 phi hành gia Mỹ và Canada đứng trước tên lửa SLS mang phi thuyền Orion trước sứ mệnh Artemis 2 Ảnh: AP

Năm 2022, sứ mệnh Artemis 1 được thực hiện khi phi thuyền Orion không người bay quanh mặt trăng và trở lại trái đất trong 25 ngày. Chuyến bay giúp thử nghiệm khả năng điều hướng và liên lạc trong không gian cũng như hệ thống chống nhiệt của phi thuyền khi quay trở lại khí quyển. Đây đều là những dữ liệu quan trọng để chuẩn bị cho sứ mệnh có người.

3 người Mỹ và 1 người Canada sẽ được đưa vào không gian trong sứ mệnh lần này. Hành trình kéo dài 10 ngày, đưa các phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng và trở về, và là chuyến du hành vũ trụ xa nhất của con người từ trước đến nay. Nhiều kỷ lục khác cũng sẽ được thiết lập như người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người nước ngoài không phải công dân Mỹ đầu tiên tham gia một sứ mệnh mặt trăng.

Bước đệm cho tương lai

Phi hành gia Charles M. Duke Jr. thu thập mẫu vật trên mặt trăng trong sứ mệnh năm 1972 Ảnh: AP

Mặc dù các phi hành gia chưa đặt chân lên bề mặt mặt trăng trong sứ mệnh lần này nhưng Artemis 2 được xem là sự chuẩn bị quan trọng cho cuộc đổ bộ dự kiến diễn ra sau đó. Phi hành gia Canada Joshua Kutryk, người đang được huấn luyện để tham gia một sứ mệnh trên Trạm không gian quốc tế (ISS), cho rằng sứ mệnh Artemis 2 là sự kiện rất quan trọng, theo AFP.

Ông Kutryk cho biết chương trình Apollo được thiết kế để đưa số ít phi hành gia lên mặt trăng trong thời gian ngắn và quay trở về mà không thực hiện hoạt động gì đáng kể ở đó. Trong khi đó, Artemis là chương trình khám phá và hiện diện lâu dài, hướng đến những nghiên cứu xa hơn. Chính quyền Mỹ đã hướng sự tập trung vào việc xây dựng một căn cứ có người lâu dài trên bề mặt mặt trăng, mục tiêu mà nước này coi là trọng tâm để duy trì vị thế dẫn đầu trong không gian trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc.

"Ở quỹ đạo thấp của trái đất, chúng ta đang có những người từ khắp thế giới làm việc cùng nhau trong thời gian dài, từ 6 - 12 tháng mỗi đợt. Chúng tôi muốn làm điều đó trên mặt trăng. Đó là mục đích của Artemis và đó là điều chúng ta không thể làm thời Apollo vì thiếu công nghệ", ông Kutryk so sánh.

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk và Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang chạy đua phát triển tàu đổ bộ để đưa phi hành gia lên mặt trăng trong chương trình Artemis. Công ty nào hoàn thành trước sẽ được chọn để thực hiện sứ mệnh lịch sử này.