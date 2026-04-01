Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

NASA khởi động hành trình lịch sử

Vi Trân
01/04/2026 06:00 GMT+7

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu đếm ngược đến thời điểm phóng tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Rạng sáng qua (31.3, giờ VN), NASA bắt đầu giai đoạn đếm ngược kéo dài 2 ngày đến thời điểm phóng tên lửa đẩy đưa tàu vũ trụ có người lái bay quanh mặt trăng, sứ mệnh mang tên Artemis 2. Nếu thời tiết thuận lợi, tên lửa đẩy SLS sẽ được phóng từ Trung tâm Không gian Kennedy tại bang Florida vào chiều 1.4 giờ Mỹ (sáng 2.4, giờ VN), theo AFP. "Mọi chỉ dấu cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng thuận lợi", Giám đốc chương trình phóng của NASA Charlie Blackwell-Thompson nói vào ngày 30.3.

Nhiều kỷ lục

Artemis 2 là bước thứ hai trong đại kế hoạch của Mỹ nhằm đưa con người quay trở lại mặt trăng kể từ sứ mệnh cuối cùng thuộc chương trình Apollo vào năm 1972. Theo Reuters, sau nhiều năm ưu tiên sao Hỏa, nước Mỹ dưới chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021) đã tái tập trung cho mặt trăng. Các nhà thầu Boeing, Northrop Grumman được chọn để phát triển tên lửa đẩy SLS và Lockheed Martin chế tạo phi thuyền Orion.

4 phi hành gia Mỹ và Canada đứng trước tên lửa SLS mang phi thuyền Orion trước sứ mệnh Artemis 2

Năm 2022, sứ mệnh Artemis 1 được thực hiện khi phi thuyền Orion không người bay quanh mặt trăng và trở lại trái đất trong 25 ngày. Chuyến bay giúp thử nghiệm khả năng điều hướng và liên lạc trong không gian cũng như hệ thống chống nhiệt của phi thuyền khi quay trở lại khí quyển. Đây đều là những dữ liệu quan trọng để chuẩn bị cho sứ mệnh có người.

3 người Mỹ và 1 người Canada sẽ được đưa vào không gian trong sứ mệnh lần này. Hành trình kéo dài 10 ngày, đưa các phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng và trở về, và là chuyến du hành vũ trụ xa nhất của con người từ trước đến nay. Nhiều kỷ lục khác cũng sẽ được thiết lập như người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người nước ngoài không phải công dân Mỹ đầu tiên tham gia một sứ mệnh mặt trăng.

Bước đệm cho tương lai

Phi hành gia Charles M. Duke Jr. thu thập mẫu vật trên mặt trăng trong sứ mệnh năm 1972

Mặc dù các phi hành gia chưa đặt chân lên bề mặt mặt trăng trong sứ mệnh lần này nhưng Artemis 2 được xem là sự chuẩn bị quan trọng cho cuộc đổ bộ dự kiến diễn ra sau đó. Phi hành gia Canada Joshua Kutryk, người đang được huấn luyện để tham gia một sứ mệnh trên Trạm không gian quốc tế (ISS), cho rằng sứ mệnh Artemis 2 là sự kiện rất quan trọng, theo AFP.

Ông Kutryk cho biết chương trình Apollo được thiết kế để đưa số ít phi hành gia lên mặt trăng trong thời gian ngắn và quay trở về mà không thực hiện hoạt động gì đáng kể ở đó. Trong khi đó, Artemis là chương trình khám phá và hiện diện lâu dài, hướng đến những nghiên cứu xa hơn. Chính quyền Mỹ đã hướng sự tập trung vào việc xây dựng một căn cứ có người lâu dài trên bề mặt mặt trăng, mục tiêu mà nước này coi là trọng tâm để duy trì vị thế dẫn đầu trong không gian trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc.

"Ở quỹ đạo thấp của trái đất, chúng ta đang có những người từ khắp thế giới làm việc cùng nhau trong thời gian dài, từ 6 - 12 tháng mỗi đợt. Chúng tôi muốn làm điều đó trên mặt trăng. Đó là mục đích của Artemis và đó là điều chúng ta không thể làm thời Apollo vì thiếu công nghệ", ông Kutryk so sánh.

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk và Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang chạy đua phát triển tàu đổ bộ để đưa phi hành gia lên mặt trăng trong chương trình Artemis. Công ty nào hoàn thành trước sẽ được chọn để thực hiện sứ mệnh lịch sử này. 

phóng tàu vũ trụ Jeff Bezos Donald Trump Elon Musk NASA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận