Nations League: Đội tuyển Ý làm nên một lịch sử nhỏ!

Đội tuyển Ý hồi sinh dưới tay HLV Mancini

Cục diện trong bảng A chưa mấy rõ ràng, nhưng Azzurri ít ra cũng đã khẳng định khả năng tranh chấp với các đối thủ mạnh nhất. Trước mắt, đội tuyển Ý đang rất hưng phấn trước chuyến làm khách trên sân Bỉ, với nhiệm vụ chỉ cần hòa là đi tiếp.

Đấy là khác biệt quá lớn so với lúc Ý bị loại khỏi World Cup 2026 bởi Bosnia, phải vắng bóng lần thứ 3 liên tiếp ở đấu trường World Cup (trước đó, Ý bị loại khỏi các kỳ World Cup 2018 và 2022 bởi Thụy Điển và Bắc Macedonia).

HLV Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển Ý cách đây mới hơn 3 tháng ẢNH: REUTERS

Đã rớt xuống tận đáy của sự thất vọng, thì thay đổi lớn không dễ xuất hiện chỉ trong một sớm một chiều. HLV Roberto Mancini trở lại dẫn dắt Azzurri cách đây mới hơn 3 tháng. Ngay trận ra quân ở Nations League, đội tuyển Ý thua Bỉ 0-2 tại sân nhà, làm giới quan sát tiếp tục nhận định về một tương lai mờ mịt cho đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup. Nhưng Mancini thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình chính, và Ý thắng đậm 4-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ở trận kế tiếp, rồi lại hòa Pháp 1-1 ở thế thượng phong. Thầy trò Mancini lại thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 ở trận lượt về để chứng tỏ sự tiến bộ. Và bây giờ là trận thắng Pháp 3-1, đem lại cho Zinedine Zidane trận thua đầu tiên kể từ khi cựu danh thủ này dẫn dắt đội Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên trong 64 năm, đội tuyển Ý thắng Pháp tại sân nhà.

HLV Zinedine Zidane nhận trận thua đầu tiên kể từ khi dẫn dắt đội Pháp sau World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong những ngày này, chỉ có một câu chuyện đáng lưu ý khác liên quan đến làng bóng Ý đã quá lụn bại. Đấy là bước tiến thần kỳ của Como – CLB nhỏ còn chơi ở đẳng cấp nghiệp dư chỉ mới cách đây vài năm. Bây giờ, Como đang bay bổng trong tư cách ngọn cờ đầu của bóng đá Ý ở Champions League, hiện đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, vừa thắng đến 9-1 trên sân Lens ở trận gần nhất. Đặc điểm của Como: họ hầu như… không sử dụng cầu thủ Ý. Có thể liên kết điều này với đặc điểm về nhân sự của Azzurri dưới thời HLV Mancini. Ông gọi vào đội tuyển rất nhiều cầu thủ hiện đang chơi bóng bên ngoài Serie A, và các cầu thủ Ý có nguồn gốc nước ngoài.

Trong suốt lịch sử, đội tuyển Ý chỉ có tổng cộng 6 cầu thủ đang khoác áo CLB nước ngoài khi dự World Cup. Đội tuyển Ý hiện tại có đến 17 cầu thủ đang khoác áo CLB nước ngoài kể từ khi Mancini cầm quân, riêng trong danh sách ở trận gặp Pháp vừa qua là 8 cầu thủ. Rõ ràng, Mancini có một nhãn quan độc lập và tư duy thoáng hơn hẳn so với truyền thống dùng người của bóng đá Ý xưa nay.

Đội tuyển Ý dưới thời HLV Roberto Mancini có rất nhiều cầu thủ trẻ ẢNH: REUTERS

Cũng trong vấn đề nhân sự, Azzurri dưới tay Mancini khác trước ở chỗ đang có rất nhiều cầu thủ trẻ. Trong năm 2025, các đội ở Serie A chỉ dành 1,9% tổng số phút thi đấu cho các cầu thủ người Ý dưới 21 tuổi (xin nhắc lại: chỉ 1,9% - tỷ lệ thấp nhất trong toàn bộ châu Âu). Chỉ có 1 cầu thủ dưới 24 tuổi từng khoác áo đội Ý trong khoảng thời gian 2025-2026 (tính đến tháng 2). Còn bây giờ, có đến 14 cầu thủ ở độ tuổi 23 trở xuống, trong danh sách đội tuyển Ý vừa gặp Pháp và chuẩn bị gặp Bỉ.

Cũng có thử nghiệm, có thay đổi trước khi hướng đến ổn định, Mancini cho thấy ông dám chọn con đường riêng, độc lập với truyền thống của bóng đá Ý, nhưng không cực đoan đến mức thay đổi hoàn toàn. Lối chơi của Azzurri trong những trận đấu gần đây thiên về kiểm soát bóng (dù đa số cầu thủ thuộc loại… không ai biết đến). Azzurri cũng chơi thiên về tấn công, khác hẳn truyền thống phòng thủ của Calcio. Mancini còn giỏi "lên giây cót" nữa. Ông nói với các cầu thủ trước trận gặp Pháp: "Đây là trận đấu mà chúng ta sẽ còn nhắc lại, khi đã về già". Kết quả: đội tuyển Ý đã làm nên một lịch sử nhỏ!