NATO cảnh giác trước cuộc tập trận chung Nga-Belarus

NATO Secretary General Jens Stoltenberg said Russia's actions posed a growing threat: "This is the largest russian deployment since the end of the Cold War, involving about 30,000 combat troops, the Spetsnaz Special Operations Force, Fighters ... and the S-400 air defense system. So we would like to say that the deployment of many modern military capabilities is raising concerns."

Bộ trưởng quốc phòng Nga hôm 3.2 đã đến Belarus và gặp Tổng thống nước này trước khi cuộc tập trận chung diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn phim về các oanh tạc cơ có khả năng mang bom hạt nhân và tiếp nhiên liệu trên không xuất hiện ở Đại Tây Dương.

Cuộc triển khai lần này đã làm gia tăng lực lượng quân sự của Nga ở gần biên giới Ukraine, qua đó cũng làm tăng thêm mối lo ngại về một cuộc tấn công của Nga vào nước láng giềng.

Trong tuần này, Mỹ cũng đã tuyên bố gửi quân đến Ba Lan và Romania để củng cố sức mạnh của các đồng minh NATO.

Ông Stoltenberg nói: “Đây là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ, bổ sung thêm vào những đóng góp gần đây của Mỹ cho nền an ninh chung của châu Âu”.

Moscow bác bỏ cáo buộc về kế hoạch tấn công Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tuyên bố rằng Mỹ đang cố gắng lôi kéo đất nước của ông vào cuộc xung đột.





Hôm 3.2, Điện Kremlin cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng khi đưa quân đến Đông Âu.

Lầu Năm Góc cho biết họ vẫn hy vọng Nga và Mỹ có thể tìm ra biện pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng mặc dù các cuộc đàm phán cho đến nay chỉ thu được rất ít kểt quả.

"Tôi nghĩ một trong những lý do mà chúng tôi vẫn đang đàm phán là vì ông Putin đang nhìn thấy chính những điều mà ông ấy không muốn lại đang xảy ra".

Tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu Philip Breedlove, người từng là cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO ở châu Âu, nói với Reuters rằng các đợt chuyển quân của Mỹ đã báo hiệu cho ông Putin rằng lời đe doạ của ông có thể đã bị phản tác dụng.

"Và tôi nghĩ rằng điều này đang có tác động, bởi vì hãy nhớ rằng, đây là những gì ông Putin đang cố gắng ngăn chặn, một sự dịch chuyển vào khu vực đối mặt và tôi nghĩ những gì ông ấy bắt đầu thấy là hành động của ông ấy đang gây ra điều mà từ đầu ông ấy đã muốn ngăn chặn”.

Trong chuyến thăm tới Kiev vào hôm 3.2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng ông sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc đàm phán hoà bình ở Istanbul, đề nghị này được Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tán thành nhưng còn phải chờ sự phản hồi từ Nga.