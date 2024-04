NCB tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, tái cơ cấu toàn diện ngân hàng trong 2024

Theo đó, NCB triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỉ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5.602 tỉ đồng lên 11.802 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỉ đồng); công nghệ và chuyển đổi số (500 tỉ đồng); xây dựng nhận diện thương hiệu (200 tỉ đồng) và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (200 tỉ đồng).



Kế hoạch kinh doanh 2024 của NCB với mục tiêu đạt 105.892 tỉ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với năm 2023; dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 64.344 tỉ đồng và huy động khách hàng đạt 86.050 tỉ đồng, lần lượt tăng hơn 16% và 8% so với cuối năm 2023. NCB cũng quyết tâm tăng quy mô khách hàng đến cuối năm thêm 15%, đạt 1,15 triệu khách hàng. Lũy kế khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile đến cuối năm 2024 dự kiến đạt 595.051 khách hàng, tăng 34%; lũy kế số lượng thẻ tín dụng đạt 31.991 thẻ, tăng 28% so với năm 2023. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng CASA đạt 6.075 tỉ đồng, tăng 24% so với kết quả 2023.

NCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 11.802 tỉ đồng H.N

Hội đồng quản trị NCB đã chia sẻ với cổ đông về công tác tái cơ cấu toàn diện ngân hàng. Theo đó, triển khai "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, NCB đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) triển khai đánh giá và nhận diện độc lập, khách quan, toàn diện về thực trạng ngân hàng, chủ động xác định mục tiêu và đưa ra giải pháp toàn diện cơ cấu lại ngân hàng. NCB cũng hợp tác với KPMG đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của NCB trong những năm tiếp theo.

Đến nay, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên hoàn thành việc xây dựng và trình lên NHNN phương án cơ cấu lại (PACCL) và được NHNN cho ý kiến ngày 7.2.2024 vừa qua. Hiện PACCL của NCB cơ bản đã được hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN, trong đó trình bày đầy đủ, toàn diện thực trạng hoạt động của NCB trên mọi khía cạnh, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, giải pháp tổng thể, toàn diện khắc phục các vấn đề tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đảm bảo NCB phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững.