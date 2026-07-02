Ném rác, gà chết, trứng thối… vào nhà bố vợ cũ để khủng bố tinh thần

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (35 tuổi, trú xã Tiên Hoa, Hưng Yên) về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự.

Trần Văn Tuấn tại cơ quan điều tra ẢNH: VIỆN KSND HƯNG YÊN

Theo kết quả điều tra, sau khi ly hôn vợ là chị Đ.T.T (33 tuổi, trú thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa), Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên từ tháng 5 - tháng 6.2026 đã nhiều lần đến gia đình ông Đ.Q.N (61 tuổi, bố chị T) để gây sự.

Tuấn dùng nhiều chiêu trò như: vứt gà chết, ném túi đựng rác, trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là bom xăng để đốt nhà… và chửi bới, thách thức, đánh ông N. khiến ông bị thương phải đi viện điều trị.

Đỉnh điểm, khoảng 5 giờ sáng 29.5, Tuấn lái xe ô tô có loa kéo đi dọc đường thôn Mai Xá, vừa đi Tuấn vừa mở loa và dùng mic thông báo nhiều lần nội dung:"Hiện tại sẽ phong tỏa tuyến đường thuộc địa bàn thôn Đặng Xá, cấm toàn bộ các phương tiện di chuyển trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn Đặng Xá, nếu cố tình xâm phạm thì sẽ bắn hạ và tiêu diệt hoàn toàn...".

Khoảng 19 giờ 20 ngày 29.5, Tuấn lắp đèn nháy và mở loa phát tiếng còi xe ưu tiên như của lực lượng công an lên nóc xe và lái dọc tuyến đường thôn Mai Xá để người dân tưởng là công an đến bắt người trong gia đình bố vợ cũ.

Khoảng 21 giờ 25 ngày 31.5, Tuấn tiếp tục mang theo 1 hộp pháo hoa đến đốt và ném vào sân nhà ông N. Nghe tiếng nổ, gia đình ông N. hoảng loạn liền tri hô người dân đuổi theo, chặn xe của Tuấn và báo công an đưa Tuấn và tang vật về làm việc.