Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giam con rể lái xe tải tông chết bố vợ cũ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
06/11/2025 10:23 GMT+7

Do mâu thuẫn, người đàn ông lái xe tải tông trúng rồi chèn qua bố vợ cũ, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6.11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Đại (35 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội giết người.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt giam con rể lái xe tải tông chết bố vợ cũ- Ảnh 1.

Bị can Đoàn Văn Đại tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Phú Thọ nhận tin báo về việc khoảng 14 giờ 10 chiều 5.11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 (đường Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Miếu), ông Lê Quý M. (62 tuổi, người địa phương) bị một ô tô tải tông, chèn qua người, khiến tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy xét, truy bắt nghi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô là Đoàn Văn Đại, con rể cũ của nạn nhân. Công an lập tức thành lập nhiều tổ công tác tổ chức chốt chặn, truy bắt. Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Đại ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt giam con rể lái xe tải tông chết bố vợ cũ- Ảnh 2.

Chiếc xe tải liên quan đến vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khai với công an, Đại cho biết do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên điều khiển xe ô tô tông vào ông M., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đại điều khiển xe bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đi hết cao tốc, Đại biết không thể trốn thoát nên đã đến Công an P.Phúc Yên (Phú Thọ) đầu thú.

Tin liên quan

Chồng bị xe tông chết trên QL1, vợ tử vong bất thường tại nhà

Chồng bị xe tông chết trên QL1, vợ tử vong bất thường tại nhà

Một vụ việc thương tâm xảy ra ở xã Đông Trạch (Quảng Trị) khi hai vợ chồng tử vong trong cùng ngày, người chồng chết vì tai nạn giao thông còn người vợ tử vong bất thường tại nhà.

Khám phá thêm chủ đề

con rể lái xe tải tông chết bố vợ cũ Giết người Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận