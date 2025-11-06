Bắt giam con rể lái xe tải tông chết bố vợ cũ

Ngày 6.11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Đại (35 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội giết người.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Đoàn Văn Đại tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Phú Thọ nhận tin báo về việc khoảng 14 giờ 10 chiều 5.11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 (đường Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Miếu), ông Lê Quý M. (62 tuổi, người địa phương) bị một ô tô tải tông, chèn qua người, khiến tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy xét, truy bắt nghi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô là Đoàn Văn Đại, con rể cũ của nạn nhân. Công an lập tức thành lập nhiều tổ công tác tổ chức chốt chặn, truy bắt. Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Đại ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc xe tải liên quan đến vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khai với công an, Đại cho biết do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên điều khiển xe ô tô tông vào ông M., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đại điều khiển xe bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đi hết cao tốc, Đại biết không thể trốn thoát nên đã đến Công an P.Phúc Yên (Phú Thọ) đầu thú.