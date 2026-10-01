Nếm vị Sài Gòn ở Leh, ngủ giữa ngàn sao Pangong

Tôi vốn không phải là người quá khó ăn, và luôn có tư tưởng muốn thử các món ẩm thực địa phương ở bất cứ nơi nào mà mình đặt chân đến. Nhưng tôi biết có nhiều người thì không như vậy. Họ muốn ăn những món ăn có đậm vị quê nhà… Nên ẩm thực luôn là thứ mà họ lo lắng khi đi đến một nơi xa lạ, đặc biệt là những vùng cao của Ấn Độ như Ladakh.

Chiều khách với các món ăn quốc tế

Nhưng thật bất ngờ, khi đến Ladakh, những món ăn của Ấn được chế biến linh hoạt, nhẹ nhàng và thanh vị hơn. Bởi từ ảnh hưởng của văn hóa Tây Tạng và nhu cầu của du khách quốc tế, những người làm dịch vụ nhà hàng ở Ladakh biết cách để thích nghi với khách hơn.

Ở Leh (Ladakh), đã có nhiều nhà hàng bán món ăn quốc tế ẢNH: LÊ TÚ

Trên suốt chặng đường dài, qua nhiều vùng, chúng tôi đã được thử món cà ri rau củ, cà ri gà, bánh naan đặc trưng của Ấn Độ giòn xốp, cả loại cơm hạt dài basmati cũng không quá khó để thưởng thức. Những món thukpa, momo hay trà sữa mỗi sớm cũng làm cho chúng tôi cảm thấy dễ chịu.

"Ẩm thực Ấn thực ra rất phổ biến ở nhiều nơi. Như những lần đến New York (Mỹ), tôi đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe bán đồ ăn Ấn rất nhiều và thu hút lượng khách rất đông, phải xếp hàng để mua. Nên lần này đến Ladakh, tôi cũng muốn thưởng thức được những món ăn Ấn chuẩn vị trên mảnh đất này", chị Thuỵ Vy, một du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Những món ăn Ấn Độ được chế biến hợp khẩu vị với du khách ẢNH: DIỆU HIỀN

Và nhóm bạn của chị ngay cả khi chuẩn bị đi máy bay từ Leh lên Delhi để về lại Việt Nam, vẫn tranh thủ vào nhà hàng ở sân bay gọi một bữa ăn toàn đồ Ấn để chia tay.

Nhưng đó là với những người dễ thích nghi về ẩm thực. Còn với những du khách khó chiều, thì Ladakh đã nhanh chóng bắt nhịp để phục vụ khách trọn vẹn nhất. Sự bùng nổ về du lịch, đặc biệt là các đường bay từ Việt Nam và các nước trên thế giới đổ về Ladakh đã khiến nhiều bạn trẻ bản địa biến Leh (thủ phủ Ladakh) và các vùng lân cận thành điểm đến vô cùng phong phú về ẩm thực.

Nhà hàng Montagne ở Leh với không gian rất Âu ẢNH: DIỆU HIỀN

Không quá khó để tìm thấy những nhà hàng bán đồ ăn Hàn, Nhật, Âu ở Leh… Không gian nhà hàng được bày biện chẳng khác gì những nhà hàng sang trọng ở các nước trên thế giới - ngay tại một nơi núi đá vây quanh như Leh, thật thần kỳ!

Nhà hàng Montagne nằm ở khu chợ Leh khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, từ không gian đến những món mì Ý, pizza, súp, sườn om… chuẩn vị Âu.

Hay như nhà hàng Amigo bán những món Hàn chuẩn vị, từ cơm trộn, canh bò hầm, thịt heo nướng cho đến canh kim chi, miến trộn...

Những món ăn Âu hiện diện trong nhiều nhà hàng ở Ladakh để phục vụ du khách ẢNH: DIỆU HIỀN



Nhà hàng Sài Gòn ở vùng đất xa xôi

Điều khiến du khách đến từ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi bắt gặp nhà hàng tên "Sài Gòn" ở ngay giữa Leh. Đây cũng là một "dấu hiệu" cho thấy du khách Việt đến Ladakh ngày càng nhiều. Như riêng nhóm của bạn Aahil Khaan cho hay mỗi năm các bạn đón đến khoảng 20 đoàn khách Việt Nam đến du lịch ở vùng đất này, nên cũng dễ hiểu vì sao bắt gặp nhà hàng Việt tại đây.

Nhà hàng Sài Gòn nằm ở trung tâm Leh ẢNH: DIỆU HIỀN

"Ở vùng đất xa xôi vô thực này, lại được ngồi trong một nhà hàng ở Leh mang hai tiếng Sài Gòn, ăn những món ăn Việt, thấy thân thương vô cùng…", anh Lâm Thành Út, du khách đến từ TP.HCM thích thú nói. Nhà hàng Sài Gòn này theo người dân bản địa cho hay, do một bạn người Việt kết hợp với người Ấn mở.

Mỗi năm, có rất đông du khách Việt Nam chọn Ladakh làm điểm đến, nên nhà hàng Sài Gòn xuất hiện để thay đổi khẩu vị ẢNH: DIỆU HIỀN

Một nhà hàng lớn với không gian mở ở Leh phục vụ khách quốc tế ẢNH: DIỆU HIỀN

"Trước đây đúng là rất khó khăn về thực phẩm, như thịt heo thì người dân ở đây không ăn; còn thịt bò hầu như bị cấm. Nhưng giờ thịt heo cũng đã khá phổ biến ở Ladakh. Bên cạnh đó, rất nhiều bạn trẻ ở Leh đi học nhiều nơi, rồi về mở nhà hàng phục vụ du khách. Các bạn luôn tìm kiếm cách để phục vụ du khách tốt nhất có thể. Nhờ vậy mà những năm gần đây, chúng tôi không quá khó khăn khi tìm những món ăn thay thế dành cho du khách của mình khi đến với Ladakh. Rõ ràng người Ladakh rất biết chiều chuộng khách hàng của mình", anh Lê Tú, người đứng đầu của Letu Adventure, chuyên làm tour Ladakh lâu năm chia sẻ.

Và để có được những loại thực phẩm phục vụ du khách, người Ladakh phải nhập hoàn toàn nguyên liệu từ Delhi hay các nơi rất xa xôi.

Giữa độ cao hơn 4.000 m, người Ladakh vẫn biết cách nâng niu giấc ngủ cho du khách

Chỉ tầm 5 năm về trước, để tìm một chỗ nghỉ lại ở Ladakh là cả bài toán khó. Những nơi như khu vực hồ Pangong, hồ Tso Moriri cao hơn 4.000 m, việc tìm ra một phòng nghỉ có nước nóng, mạng điện thoại ổn định hay hệ thống sưởi ấm là điều vô cùng xa xỉ.

Khuôn viên xanh mướt của khách sạn Palam Hills tại Leh là khu vườn để những ngày đầu tiên du khách đến Ladakh tập thở ẢNH: DIỆU HIỀN

Nhưng nay, những khách sạn đẹp như cổ tích tại Ladakh xuất hiện khá nhiều. Họ không chỉ đơn giản xây nên một khách sạn tiện ích, mà còn biết cách làm cho không gian sống đầy tận hưởng dành cho du khách.

Ở khách sạn Palam Hills tại Leh, thật khó hình dung với đá núi vây quanh, nhưng vẫn có một khu vườn hoa cỏ xanh ngút mắt, là nơi để du khách có thể tập thở chậm trong những ngày đầu đến Leh. Trong vườn là vô vàn cây táo trĩu quả, và những cây mơ vừa qua mùa trái…

Hoa lá khắp nơi tại khách sạn ở Leh ẢNH: DIỆU HIỀN

Khuôn viên khách sạn Karakoram Residency ở thung lũng Nubra ẢNH: DIỆU HIỀN

Ông Rigzin Wangdus (bên trái), chủ khách sạn Karakoram Residency là người vô cùng hiếu khách

ẢNH: BẢO NGUYÊN

Không gian trà sớm ở khách sạn Karakoram Residency giữa cỏ cây hoa lá ẢNH: DIỆU HIỀN

Hay như khách sạn Karakoram Residency ở thung lũng Nubra, thật khó để hình dung có tồn tại một khách sạn với đầy lá hoa, phòng ốc rộng rãi, thoáng đãng, tiện nghi… Ông chủ khách sạn Rigzin Wangdus là một kỹ sư xây dựng. Bắt nhịp được sự đổ bộ của du khách đến với Ladakh, ông quyết định xây nên khách sạn này trong vòng 2 năm.

"Tôi nghiên cứu kỹ những điều mà du khách mong muốn, đồng thời khách sạn cũng đi cùng kiến trúc của Ladakh. Tôi tận tay chăm sóc từng ngóc ngách ở khách sạn, cùng nhân viên chăm từng cây hoa trong vườn, cùng xuống bếp để coi ngó thức ăn sao cho phù hợp với khẩu vị của những nhóm du khách đến từ các quốc gia. Tôi muốn khách sạn của mình thật chu đáo để đón những vị khách quý", ông Rigzin Wangdus cho biết. Và quả vậy, trong suốt thời gian ở lại khách sạn này, sự hiện diện của ông cùng nụ cười chân thành trên môi, khiến mọi du khách cảm thấy rất ấm áp.

Những dãy nhà đủ điều kiện cần thiết cho du khách, nhìn ra hồ Pangong vào lúc bình minh ẢNH: LÊ TÚ

Đối với Leh hay Nubra thì việc kiếm một khách sạn là khả dĩ, nhưng với những nơi như khu vực hồ Pangong hay hồ Tso Moriri thì không thể, bởi nơi này còn nhiều khó khăn. Dẫu vậy, người Ladakh vẫn khắc phục bằng việc xây dựng những dãy phòng liền kề, đủ ấm cho du khách ở nhiệt độ âm vào ban đêm.

Chuyện có nước nóng ở độ cao 4.000 m này vốn là chuyện hoang đường, nhưng thời điểm hiện tại, khu vực này đều cung cấp đầy đủ nước nóng cho du khách sử dụng. Sau buổi tối, những chủ nhà nghỉ còn biết cách nâng niu giấc ngủ cho du khách bằng cách phát mỗi du khách 1 - 2 túi chườm nóng để ôm ngủ cùng chăn dày, nệm ấm…

Ngắm bầu trời sao bên hồ Pangong ẢNH: BÙI THANH TÙNG

Nhờ vậy, du khách có thể sử dụng tiện nghi ở mức cần thiết, để ngắm trọn dải ngân hà qua cửa sổ, ngắm ngàn sao bên hồ Pangong hay hồ Tso Moriri… Và đón khoảnh khắc bình minh đẹp rạng ngời qua khung cửa kính từ dãy nhà bên hồ, trọn vẹn cảm xúc cho hành trình Ladakh.

Ladakh không chỉ có cảnh quan hùng vĩ đến ngợp thở, mà giờ đây còn chinh phục du khách bằng sự chu đáo trong từng bữa ăn, chỗ nghỉ lại. Sự thay đổi này không làm mất đi vẻ hoang sơ, mà là thành quả của sự nỗ lực, tư duy rộng mở từ người dân bản địa, nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách khi đến với Ladakh.