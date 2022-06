Nên có các giải pháp khác nhau về giá sách giáo khoa

Gần đây, trên nghị trường đã đưa vấn đề giá sách giáo khoa ra bàn bạc khá nhiều.

Là một người trong ngành giáo dục, tôi cũng có nhiều suy nghĩ, cụ thể:

Về phía đơn vị làm sách giáo khoa: Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa việc làm sách giáo khoa. Chủ trương này đã hiện thực hoá 3 - 4 năm nay. Giá sách giáo khoa phải tôn trọng cơ chế thị trường, đảm bảo cho đơn vị làm sách giáo khoa tồn tại bền vững lâu dài. Nghĩa là làm sách giáo khoa phải có lãi hợp lý, không bị lỗ vốn dẫn đến phá sản.

Giá bộ sách giáo khoa mới nhiều tiền hơn bộ sách giáo khoa cũ, có rất nhiều lý do: số đầu sách nhiều hơn, trang in nhiều hơn, giấy và chất lượng in ấn tốt hơn, số bản in của mỗi bộ ít hơn (trước đây 1 bộ, bây giờ 5 bộ - giảm 5 lần), công biên soạn tăng gấp nhiều lần (5 lần),…

Nhà nước không có tài chính để tài trợ các đơn vị làm sách giáo khoa và thực ra không nên tài trợ khi đã thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa.

Nơi nào cũng người có và không có tiền mua sách giáo khoa

Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu vùng xa… nơi nào cũng có người giàu, người nghèo, người sẵn tiền mua một lúc 2 bộ sách giáo khoa và người không có tiền mua 1 bộ sách giáo khoa (kể cả bộ sách giáo khoa cũ)…





Do vậy, không nên chỉ nghĩ đến người nghèo hoặc người có điều kiện kinh tế khá giả để đưa ra giải pháp “cào bằng”. Nên có các giải pháp khác nhau phù hợp với khả năng đa dạng của mọi người dân.

Ví dụ, bộ sách giáo khoa cấp độ 1 (giá cao): giấy tốt, in đẹp (4 màu)… để ai có khả năng thì có sách giáo khoa chất lượng cao để mua.

Bộ sách giáo khoa cấp độ 2 (giá rẻ hơn): giấy rẻ hơn, in 2 màu… người ít tiền có sách giáo khoa "giá mềm" để mua.

Nhà nước cấp ngân sách mua bộ sách giáo khoa cấp độ 2 trang bị cho thư viện trường học, người dân không có tiền mua sách giáo khoa thì mượn của nhà trường, cuối năm học trả lại cho thư viện trường.

Ngoài ngân sách nhà nước, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng sách giáo khoa cho thư viện trường học, tủ sách dùng chung cho nhiều thế hệ học sinh.