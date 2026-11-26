Đi bộ là cách tập thể dục phù hợp với nhiều người ảnh: reuters

Báo cáo mới đăng trên chuyên san Obesity cho thấy, với tổng chiều dài quãng đường như nhau, việc đi bộ quãng ngắn nhiều lần trong ngày giúp cải thiện tốt hơn các chỉ số điều hòa đường huyết so với việc đi bộ một lần hết quãng đường trong ngày.

Để rút ra kết luận trên, tiến sĩ Audrey Bergouignan và các đồng nghiệp tại Đại học Colorado Anschutz (Mỹ), đã tuyển mộ 30 người trưởng thành tuổi từ 18 đến 45, bị thừa cân hoặc béo phì, có thói quen ngồi ít nhất 6 giờ mỗi ngày và đa số ít vận động.

Những người tình nguyện được chia làm 2 nhóm và đều được yêu cầu đi bộ nhanh 45 phút/ngày, 5 ngày/tuần, trong vòng 6 tuần. Trong đó, một nhóm đi bộ một lần hết 45 phút/ngày, và nhóm còn lại mỗi giờ lại đi bộ khoảng 5 phút.

Trong quá trình tham gia, họ vẫn duy trì chế độ ăn uống thường ngày và không ai chủ động giảm cân.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên đứng dậy đi bộ trong thời gian ngắn đã ghi nhận sự cải thiện tốt hơn trong những chỉ số quan trọng về điều hòa đường glucose so với nhóm đi bộ một lần hết 45 phút.

Trước kết quả này, tiến sĩ Leana Wen, chuyên gia về sức khỏe của CNN hiện công tác tại Đại học George Washington (Mỹ), cho rằng việc đi bộ nhanh khoảng 5 phút mỗi giờ là cách tiếp cận vô cùng hữu ích đối với những người có công việc đòi hỏi phải ngồi lâu.

Để tập thói quen này, mỗi người có thể đặt nhắc nhở mỗi giờ, đi lại quanh văn phòng hoặc trong nhà, hoặc tranh thủ đi bộ một đoạn ngắn ngoài trời giữa các cuộc họp.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ năm 2026 công bố hướng dẫn với nội dung những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ đái tháo đường cứ mỗi ít nhất 30 phút thời gian ngồi nên đứng dậy đi bộ hoặc thực hiện những dạng hoạt động thể chất khác.