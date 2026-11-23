Gấu trắng Bắc Cực tồn trữ khối lượng mỡ khổng lồ, chiếm khoảng phân nửa khối lượng cơ thể ảnh: reuters

Sự khác biệt trên được giới khoa học gọi là sự phân bố mỡ trong cơ thể, và các nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực tìm hiểu tại sao cơ thể lại tích mỡ ở một số vị trí nhất định, như vòng 3, chứ không phải những nơi khác, theo The Conversation.

Trong tự nhiên, cơ thể mọi loài động vật đều có mỡ, và côn trùng cũng không ngoại lệ. Loài gấu thậm chí còn tích lũy thêm đến 180 kg mỡ, tương đương năng lượng đến từ 544 bánh pizza phô mai cỡ lớn, để vượt qua thời kỳ ngủ đông.

Trên thực tế, mỡ là phần quan trọng và liên tục biến đổi trong cơ thể động vật, bao gồm con người.

Mỡ là gì?

Mỡ, còn được gọi là mô mỡ, là một dạng mô liên kết trải khắp cơ thể, giúp kết nối các bộ phận thành một thể thống nhất.

Trong một thời gian dài, các nhà khoa học cho rằng mô mỡ chủ yếu đóng vai trò dự trữ năng lượng dư thừa từ thức ăn mà cơ thể chưa sử dụng hết. Trong khi là nguồn năng lượng dự trữ hiệu quả, mỡ còn giữ nhiều chức năng khác.

Cơ thể có nhiều loại mỡ khác nhau, như mỡ nội tạng tạo nên lớp đệm bảo vệ, bao quanh và lấp đầy các khoảng trống giữa các cơ quan bên trong cơ thể.

Còn mỡ dưới da là lớp mỡ nằm giữa da và cơ, đóng vai trò như tấm đệm bảo vệ và giúp giữ ấm cơ thể.

Mỡ còn sản xuất và tiếp nhận hormone nhằm điều hòa quá trình cơ thể sử dụng năng lượng và cảnh báo lúc đói hoặc no.

Ắt hẳn ai cũng biết về mỡ trắng, vốn đảm nhiệm những chức năng ở trên. Trong khi đó, mỡ nâu ít được biết đến hơn, với màu nâu đến từ ti thể, bộ phận tế bào sản xuất năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể.

Không phải loài động vật nào cũng có mỡ nâu, nhưng chắc chắn là con người có.

Tại sao con người lại tích tụ mỡ ở một số nơi nhất định trong cơ thể?

Nói thật là các nhà nghiên cứu đến nay vẫn chưa hiểu đầy đủ về mỡ nâu để giải thích tại sao loại mỡ này chỉ xuất hiện ở một số vùng nhất định trên cơ thể, như vùng cổ, xung quanh các mạch máu lớn.

Về mỡ trắng, có vẻ như cần đến 3 yếu tố chính để quyết định việc phân bổ loại mỡ này: di truyền, hormone, tuổi tác.

Một số gien cụ thể "chỉ đạo" mỡ trắng tập trung ở vùng mông, trong khi các gien khác lại khiến mỡ tập trung ở phần thân trên của cơ thể.

Còn hormone như estrogen, với nồng độ cao hơn ở nữ giới, thúc đẩy sự tích tụ mỡ dưới da tại vùng mông, đùi và mặt sau cánh tay. Cortisol, hormone tiết ra khi con người căng thẳng, dường như làm mỡ tập trung ở vùng bụng.