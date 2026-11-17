Người già thường cảm thấy lạnh hơn người trẻ ảnh: afp

Con người cảm thấy lạnh hơn khi về già, và nguyên nhân không chỉ dừng lại ở những thay đổi liên quan đến tuổi tác như khối lượng cơ sụt giảm và thay đổi về tuần hoàn máu.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy một dạng mỡ đặc biệt trong cơ thể đóng vai trò như một hệ thống sưởi tự nhiên, đốt cháy calorie để sưởi ấm cơ thể khi nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống.

Những tế bào chứa loại mỡ đặc biệt này, được gọi là tế bào mỡ nâu, đóng vai trò then chốt trong quá trình điều hòa thân nhiệt và sử dụng năng lượng của cơ thể.

Tuy nhiên, mỡ nâu hoạt động hoàn toàn khác so với mỡ trắng, loại chủ yếu dự trữ năng lượng.

Mỡ nâu chứa một lượng lớn các ti thể, được ví như các nhà máy năng lượng của tế bào, và các protein cho phép chúng phóng thích năng lượng dưới dạng nhiệt thay vì tạo ra phân tử ATP, nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho các hoạt động của tế bào.

Tuy nhiên, theo thời gian, năng lượng sinh nhiệt của mỡ nâu có thể bị yếu đi, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến cách thức cơ thể thích nghi với môi trường lạnh và sử dụng năng lượng.

Nói cách khác, tuổi tác làm suy giảm năng lực của tế bào mỡ nâu.

Các nhà nghiên cứu giờ đây đã làm sáng tỏ cơ chế sinh học đứng sau quá trình trên và đưa ra lời giải thích tại sao cơ chế tự sưởi của cơ thể chậm chạp dần khi con người già đi.

"Việc khám phá cách cơ thể kiểm soát quá trình sinh nhiệt có thể mang lại những thông tin mới trong việc nghiên cứu bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2 và các rối loạn chuyển hóa khác", theo báo cáo đăng trên Tạp chí Nature.

Bên cạnh đó, đội ngũ các nhà khoa học cũng tìm được chứng cứ cho thấy vẫn có thể phục hồi ít nhất 1 phần năng lực trên ở người già.