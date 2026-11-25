Theo dõi thường xuyên sức khỏe tim mạch để sớm thay đổi lối sống trong trường hợp xuất hiện nguy cơ ảnh: reuters

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Ước tính 19,8 triệu người tử vong năm 2022 do nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc các vấn đề tim mạch khác, theo Euronews hôm 24.11.

Đa số các dạng bệnh tim mạch có thể phòng ngừa bằng cách kiểm soát các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống và môi trường, như chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, hút thuốc lá và ô nhiễm không khí.

Và phát hiện bệnh sớm giúp người có nguy cơ kịp thời tiếp cận việc điều trị, qua đó hạn chế tử vong.

"Đối với đại đa số con người, nhồi máu cơ tim và đột quỵ hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Thế nhưng nhiều người trong số chúng ta lại không nhận ra nguy cơ trước khi quá trễ", theo nhà khoa học trưởng Bryan Williams thuộc Quỹ Tim mạch Anh, đơn vị tài trợ cuộc nghiên cứu.

Trong nghiên cứu mới, đội ngũ chuyên gia đến từ Đại học Edinburgh (Scotland) đã theo dõi sức khỏe gần 114.000 người trong hơn 3 thập niên, bắt đầu từ thập niên 1980.

Vào thời điểm bắt đầu, không người nào mắc bệnh tim mạch. Thế nhưng gần 17.000 người theo thời gian xảy ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong vì vấn đề tim mạch.

Trong nhóm người nói trên, những dấu hiệu cảnh báo sớm đã xuất hiện nhiều thập niên trước đó, theo báo cáo đăng trên chuyên san JAMA Network Open.

Chẳng hạn, huyết áp tâm thu, tức áp lực lên các thành động mạch khi quả tim bơm máu, thường cao hơn ở những người gặp vấn đề tim mạch so với những người không mắc những tình trạng này.

Các dấu ấn sinh học trong máu cũng mang đến tín hiệu cảnh báo sớm. Cụ thể, những thay đổi về chỉ số NT-proBNP, một mẩu protein được sử dụng để đánh giá tình trạng suy tim, có thể xuất hiện trước khoảng 10 năm.

Những dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm chức năng thận, hoạt động thể chất, tiểu đường, chỉ số khối cơ thể.