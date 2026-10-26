Nên kết nối Smart TV bằng Wi-Fi hay Ethernet?

Băng thông là yếu tố quan trọng khi xem phim và chương trình truyền hình trực tuyến, nhưng thường thấp hơn nhiều so với đường truyền mạng hiện nay. Ngay cả với các nội dung 4K HDR, tốc độ khuyến nghị thường chỉ yêu cầu ở mức 25 Mbps. Tuy nhiên, trải nghiệm này có thể bị ảnh hưởng bởi cách kết nối vào internet của Smart TV.

Lựa chọn giữa Wi-Fi hay Ethernet là điều mà nhiều gia đình hiện đại nghĩ đến ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo Engadget, một điểm nghẽn cục bộ có thể gây ảnh hưởng không kém gì việc sử dụng gói internet chất lượng thấp. Nguyên nhân có thể đến từ router (bộ định tuyến) lỗi thời hoặc sự gia tăng lưu lượng truy cập vào buổi tối, khi hàng xóm có thể quyết định tải xuống các tệp lớn.

Khi kết nối TV với internet, người dùng cần cân nhắc giữa Wi-Fi và Ethernet. Mặc dù Wi-Fi thường đạt tốc độ cao hơn, Ethernet có thể mang lại sự ổn định tốt hơn, đặc biệt nếu hệ thống giải trí tại nhà của người dùng được bố trí hợp lý.

Về lý thuyết, Wi-Fi có thể đạt tốc độ vượt quá gigabit với các TV hỗ trợ Wi-Fi 6. Tuy nhiên, tốc độ thực tế thường thấp hơn do phải chia sẻ giữa nhiều thiết bị trong nhà. Ngược lại, nhiều TV và thiết bị phát trực tuyến chỉ hỗ trợ Ethernet với tốc độ tối đa 100 Mbps, mặc dù tùy chọn gigabit đã có từ lâu.

Giải quyết hạn chế khi kết nối Smart TV với mạng internet

Ưu điểm lớn nhất của Ethernet là tính ổn định. Cáp Ethernet ít bị ảnh hưởng bởi khoảng cách và nhiễu sóng, đặc biệt với cáp Cat 6 có thể cung cấp tốc độ 1 Gbps ở khoảng cách lên đến 100 mét. Cải tiến này giúp tránh tình trạng tắc nghẽn băng thông, vì mỗi thiết bị Ethernet đều có làn tín hiệu riêng. Tính ổn định này rất quan trọng, vì nếu luồng phát bị gián đoạn, ứng dụng có thể phải tải lại dữ liệu hoặc giảm chất lượng.

Tuy nhiên, việc đi dây Ethernet cho hệ thống rạp chiếu phim tại nhà có thể không thực tế. Mặc dù cáp Ethernet có giá rẻ, việc kéo dây có thể gây rối mắt và tốn công sức. Do đó, chỉ nên sử dụng Ethernet nếu người dùng gặp vấn đề nghiêm trọng về độ tin cậy. Nếu kết nối Wi-Fi ổn định, những trục trặc nhỏ có thể được bù đắp bởi tốc độ tải xuống nhanh hơn.

Để khắc phục sự cố Wi-Fi không ổn định, hãy đảm bảo router được đặt ở vị trí thoáng, không bị vật cản. Người dùng có thể chuyển các thiết bị khác như laptop sang cáp Ethernet để giải phóng băng tần mạng không dây cho Smart TV.