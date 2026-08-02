Nên mua điện thoại mới tại cửa hàng hay lên mạng 'chốt đơn'?

Dù chiếc điện thoại của bạn vô tình rơi vào thau nước hay đã quá cũ để duy trì các chức năng cần thiết, việc thay thế thiết bị là điều sớm muộn cũng xảy ra. Hiện nay, việc sở hữu một mẫu máy mới là khá dễ dàng vì thị trường mua bán diễn ra nhộn nhịp. Vấn đề khiến nhiều người đắn đo là nên đặt mua điện thoại trực tuyến hay đến các cửa hàng bán lẻ điện tử gần nhất.

Mua điện thoại mới tại cửa hàng hay sàn trực tuyến để không bị hớ?

Thực tế, giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất thường giống nhau ở cả hai hình thức, nên giá cả không phải là yếu tố quyết định.

Mua sắm smartphone tại cửa hàng hay trực tuyến sẽ có lợi? ẢNH: REUTERS

Nếu bạn không quá vội vã và đã biết chính xác mẫu mã mình cần, đặt mua trực tuyến là một lựa chọn thảnh thơi. Các trang web của nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất luôn cung cấp một danh mục sản phẩm lớn để người dùng tha hồ lựa chọn. Hình thức này đặc biệt tiện lợi nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản cũ để chuyển đổi dịch vụ sang thiết bị mới. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi vận chuyển nhiều ngày hoặc thủ tục gửi trả bưu điện phiền toái nếu máy không hợp thị hiếu.

Mua sắm trực tuyến cũng đòi hỏi người dùng phải có kinh nghiệm tự thiết lập máy, đặc biệt là khi chuyển hệ điều hành từ Android sang iOS. Ngược lại, nếu đang có nhu cầu thay thế máy cấp bách, việc đến trực tiếp các cửa hàng truyền thống là giải pháp tối ưu. Tại đây, bạn sẽ được các nhân viên bán hàng hỗ trợ tư vấn các tính năng, thông số kỹ thuật nằm trong phạm vi ngân sách. Đây cũng là cách duy nhất để bạn cầm nắm, thử nghiệm thực tế chất lượng camera, màn hình và độ bền thân máy.

Mặc dù vậy, việc mua sắm trực tiếp đôi khi lại gây ra sự e ngại đối với những người không thích đối mặt với áp lực giao tiếp. Các nhân viên cửa hàng vốn nổi tiếng với áp lực doanh số, đôi khi họ sẽ tìm cách thuyết phục bạn nâng cấp lên mẫu máy đắt tiền hơn. Họ cũng thường xuyên tìm cách tư vấn để khách hàng mua thêm các phụ kiện hoặc gói dịch vụ đi kèm không thực sự cần thiết.

Tóm lại, con đường mua sắm tối ưu phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ kinh nghiệm và sự vội vã của riêng bạn. Nếu điện thoại cũ vẫn tạm hoạt động tốt và bạn tự tin vào khả năng công nghệ của mình, đặt hàng online là lựa chọn lý tưởng. Cách này giúp bạn tiếp cận nhiều tùy chọn hơn mà không cần đối phó với nhân viên bán hàng. Ngược lại, nếu cần trợ giúp, hãy kiên định tìm đến các cửa hàng vật lý để được hỗ trợ cài đặt và có máy dùng ngay lập tức.