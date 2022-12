Nên tịch thu xe của 'yêng hùng xa lộ'

Như Thanh Niên thông tin, Công an P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị) được người dân trình báo về việc có nhóm thanh niên thường xuyên “phá làng phá xóm” khi chạy xe gầm rú về đêm ở các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Hữu Khiếu, Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt (TP.Đông Hà). Chưa hết, nhóm này thậm chí còn điều khiển xe máy chạy bạt mạng và ném vỏ chai thủy tinh vào nhà dân lúc nửa đêm. Qua nhiều lần mật phục, cùng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, Công an P.Đông Lương đã xác định 8 thanh thiếu niên thực hiện các hành vi trên.

Ở thị trấn vùng cao Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), các “yêng hùng xa lộ nhí” cũng manh động không kém. Đội CSGT - Công an H.Hướng Hóa đã phối hợp Công an TT.Khe Sanh bắt quả tang và xử phạt 13 thanh niên vi phạm hành chính khi tham gia giao thông. Nhóm này thường xuyên tụ tập nẹt pô, rú ga, chạy xe máy với tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Đặc biệt, có trường hợp chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm còn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Đỉnh điểm của “trò chơi” liều mạng này từng được ghi nhận ở Quảng Trị là vụ câu lạc bộ Sirius Quảng Trị “phượt tự do” tổ chức đua xe dọc biển Quảng Trị. Công an H.Gio Linh đã triển khai lực lượng kiểm tra hành chính các phương tiện và xác định nhóm này đã tập trung khoảng 50 xe gắn máy do các thanh thiếu nhi, học sinh điều khiển, có các hành vi đua xe, nẹt pô, thay đổi đặc tính phương tiện.

Tiềm ẩn nhiều mối họa

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc trước tình trạng này. "Phải gọi đây là những mối nguy hiểm của xã hội. Xem thường pháp luật để khi xảy ra tai nạn chết người thì có hối hận cũng không kịp. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp này như tịch thu xe, đưa ra kiểm điểm công khai chứ không chỉ là phạt tiền. Bởi cứ như vậy thì biết bao giờ nạn “yêng hùng xa lộ" mới thật sự chấm dứt", BĐ Thanh Dat bức xúc.

Tương tự, BĐ Ái Phương viết: "Còn nhỏ mà đã ngông cuồng, xem thường pháp luật thế này thì phải phạt nặng để răn đe. Nhưng cá nhân tôi nghĩ phạt bọn trẻ 1 thì phạt bố mẹ 10 vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con cái".

BĐ Truc Anh cũng cho rằng: "Còn nhỏ mà xem thường pháp luật thế này, nếu không làm nghiêm thì lớn lên sẽ thế nào? Cá nhân tôi thấy phụ huynh phải có trách nhiệm. Anh quản lý con không nghiêm, lỡ có chuyện gì hối hận không kịp về sau".

"Phạt nặng, không nói nhiều. Nhiều “yêng hùng xa lộ" một phần xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thích thể hiện bản thân trước bạn bè. Do đó, sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, của phụ huynh và nhà trường trong việc giáo dục là cần thiết. Đừng để các bạn trẻ trở thành mối đe dọa của xã hội", BĐ Như Hùng thẳng thắn.





Cần chế tài cả phụ huynh

Trong vụ việc mà Công an P.Đông Lương vừa xử lý, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo công an phường cho biết đã mời các thanh thiếu niên cùng phụ huynh đến cơ quan làm việc để răn đe, phòng ngừa chung. Theo phân tích của công an phường, lỗi không chỉ của các em mà còn do phụ huynh không nắm bắt, quản lý được hoạt động của con cái, để các em lên mạng xã hội làm quen, lập nhóm, tụ tập, trốn nhà đi chơi xuyên đêm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc đua xe, phá làng phá xóm.

Nếu luật pháp xử nghiêm thì có ai dám làm “yêng hùng xa lộ”. Thanh Nguyen Tại sao có mỗi một việc đơn giản là bổ sung vào luật để tịch thu tiêu hủy những xe độ chế gây nguy hiểm cho tính mạng con người thì không thấy ai làm nhỉ? Ngo Khanh

Ủng hộ cơ quan chức năng mạnh tay với các “yêng hùng xa lộ", bạn đọc Anh Tôn còn đề nghị liên đới phải có thêm chế tài các bậc phụ huynh. "Tôi thấy một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này tràn lan là do sự quản lý lỏng lẻo của các bậc phụ huynh. Nhiều người không quan tâm đến con cái, thậm chí chỉ biết quăng chiếc xe đó cho con đi học mà không hề xác định xem đã đủ tuổi chưa hay con đang làm gì. Cá nhân tôi thấy nên có chế tài thật nghiêm với phụ huynh", BĐ này đề nghị thêm.

Cùng quan điểm, BĐ An Mai viết: "Phạt những “yêng hùng xa lộ" này lẫn phụ huynh nặng tay vào, đề xuất mức phạt 200 - 300 triệu đồng mỗi lần vi phạm kèm theo đưa đám trẻ này vào trường giáo dưỡng rèn luyện. Riêng cha mẹ thì buộc đi lao động công ích cho họ chừa cái tội không quản lý con của mình".

Còn BĐ Hùng đề nghị: "Làm nhiều gờ giảm tốc. Các đoạn đường thường diễn ra tình trạng đua xe thì dùng xe bồn phun nước tưới đường (có cảnh báo đèn giảm tốc độ), kiểm tra hành chính thường xuyên ngoài đường, trong nhà trường, nếu không đủ tuổi thì giam xe, phạt nặng... Làm mạnh và đồng bộ thì sẽ triệt được tệ nạn này".

"Kiểm tra các tiệm sửa xe, có phụ kiện, thiết bị thay đổi kết cấu xe, độ xe thì phạt thật nặng. Không có chỗ làm thì tụi nhỏ đâu có chỗ chế độ xe. Chưa đủ tuổi mà chạy xe phân khối lớn thì xử phạt cha mẹ, người cho mượn phương tiện", BĐ Thanh Cong đề xuất.