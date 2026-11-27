Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyên người bị mất ngủ tránh trà và cà phê ít nhất 6 giờ trước khi lên giường. Đây là một điểm để điều chỉnh thói quen, không phải lời bảo đảm rằng uống sớm hơn mốc ấy sẽ ngủ ngon. Giờ ngủ và mức nhạy cảm khác nhau, nên một lịch uống giống nhau chưa chắc hợp với mọi người.

Hãy bắt đầu từ giờ bạn thực sự định ngủ, thay vì hỏi ai cũng phải ngừng cà phê lúc mấy giờ. Chẳng hạn, một người lên giường lúc 11 giờ đêm tính ngược 6 giờ sẽ ra 5 giờ chiều. Phép tính này chỉ giúp nhìn rõ khoảng cách giữa hai việc. Nó không biến 5 giờ thành giờ uống an toàn cho tất cả. Nếu bạn làm ca và ngủ vào ban ngày, chiếc đồng hồ cần xoay theo lịch ngủ đó. Cũng đừng quên ly trà uống sau bữa tối: đổi tên đồ uống không có nghĩa là đã bỏ caffeine khỏi buổi tối của mình.