Nên xem Covid-19 là bệnh thông thường, tiếp tục thực hiện nghiêm 5K

Như Thanh Niên đã đưa tin, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhìn nhận: “Phòng chống dịch tại Việt Nam đang đi con đường đúng đắn là chuyển hướng từ zero Covid sang thích ứng an toàn. Hiện nay, với tốc độ lây lan nhanh của chủng Omicron càng cho thấy, chúng ta không có hy vọng zero Covid được nữa”.

PGS Hiếu phân tích thêm: “Hiện trong nước đã tiêm bao phủ rộng vắc xin Covid-19; sự xuất hiện của Omicron đã không còn gây bệnh tăng nặng như chủng Delta và đặc biệt là hệ thống y tế đã bắt đầu thích ứng với dịch bệnh... Đó là các yếu tố, điều kiện để chúng ta xếp Covid-19 là bệnh lý chuyên khoa khác”.

Với góc nhìn là người làm công tác về y tế dự phòng, nguyên là Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), PGS-TS Nguyễn Huy Nga cho rằng đại dịch Covid-19 hiện vẫn còn khó đánh giá, quy luật của vi rút này lại khá đặc biệt và vẫn có các biến thể mới. Tuy nhiên, với tiến độ phủ vắc xin như hiện nay của Việt Nam, vi rút gây dịch Covid-19 có thể sẽ không hoàn toàn bị xóa sổ mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúm mùa - là bệnh đặc hữu thông thường, như một bệnh chuyên khoa truyền nhiễm khác, khi đủ điều kiện “chuyển dịch” sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), muốn xem Covid-19 như bệnh cúm thông thường thì TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung nên triển khai tiêm vắc xin bao phủ cho những người chưa tiêm. Theo bác sĩ Khanh, nơi nào đã tiêm ngừa đầy đủ thì xem bệnh này như cúm mùa, còn ngược lại, chưa tiêm đầy đủ thì không nên xem như cúm mùa.

“Mọi chuyện có thể coi là bình thường rồi !”

Nhiều bạn đọc (BĐ) ủng hộ ý kiến của các chuyên gia y tế cho rằng đã đến lúc nên xem Covid-19 là bệnh chuyên khoa thông thường. BĐ Tiến Thành chia sẻ: “Các chuyên gia y tế đã nói như thế, chúng ta cũng đã có kinh nghiệm qua các đợt dịch vừa qua, và cách ứng phó của nhiều nước trên thế giới, tất cả cho thấy đã đến lúc chúng ta nên xem Covid-19 là bệnh thông thường hay là cúm mùa. Cách đếm số ca nhiễm, truy vết F0, F1, F2 giờ không còn phù hợp nữa. Giờ chúng ta cần tập trung kéo giảm các ca nặng, ca tử vong, tiếp tục phủ vắc xin ở những nơi còn tỷ lệ tiêm mũi 3 chưa cao. Mọi chuyện có thể coi là bình thường rồi!”.





Cùng quan điểm, BĐ Tuan Tran Minh cũng cho rằng: “Thực tế nên xem là bệnh thông thường được rồi. Chúng ta đã tiêm 2, 3 mũi vắc xin. Các bệnh thông thường với người thông thường cũng gây chết người chứ đâu phải có mỗi Covid-19 mới gây chết người đâu?”. BĐ Nguyễn Song Giang cho biết thêm: “Chúng ta đã tiêm vắc xin Covid-19 gần như bao phủ toàn dân. Hiện nay đa số người bệnh có triệu chứng nhẹ, tỷ lệ người tử vong thấp, có thể ngành y tế nên xem đây là một bệnh loại B, giảm áp lực đối phó. Tuy nhiên, bà con ta vẫn phải cảnh giác, chấp hành nghiêm 5K”.

Không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm 5K

Một số BĐ cũng chỉ ra có hiện tượng chủ quan, lơ là ở nhiều người. BĐ khanhhoatrinhxxxx@yahoo.com bày tỏ lo lắng: “Quan trọng là phải thực hiện 5K và khuyến khích người dân thực hiện chặt chẽ chứ không chủ quan. Nhiều người dân chỉ thực hiện khi bị bắt buộc… Từ trước tết khoảng 1 tuần cho đến nay, trên đường phố, trong khu chung cư, khu thương mại... đã thấy nhiều người bỏ đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo đối phó. Còn khoảng cách thì cứ nhìn vào những quán ăn, quán cà phê, quán nhậu và bãi biển thì biết ngay”.

BĐ Anh Kiệt cũng đề nghị: “Đã thấy nhiều người ra đường “quên” đeo khẩu trang, hoặc đeo mà không kéo lên che miệng, mũi. Vấn đề là ai cũng thấy, mà sao không thấy ai phạt cả? Cần coi Covid-19 là bệnh thông thường, nhưng vẫn phải phạt nặng những người không đeo khẩu trang chứ?”.