Nét mới của giải bóng rổ sinh viên Việt Nam: Vé thông hành ra châu Á

Cú hích của bóng rổ sinh viên Việt Nam

Lễ công bố giải bóng rổ sinh viên (VCBC) Việt Nam lần thứ III năm 2026 - 2027 diễn ra hôm nay (11.11). Bước sang mùa giải thứ ba, VCBC 2026 - 2027 mở rộng quy mô tổ chức trên cả 3 miền, hướng đến chung kết toàn quốc và mở ra cơ hội tham dự giải bóng rổ đại học châu Á (AUBL) cho các đội bóng sinh viên Việt Nam.

VCBC 2026 - 2027 là mùa giải đầu tiên được triển khai trên phạm vi toàn quốc với ba khu vực, bao gồm miền Bắc, Trung và Nam. Đặc biệt, việc bổ sung vòng chung kết toàn quốc và kết nối với giải bóng rổ đại học châu Á (AUBL) đánh dấu bước hoàn thiện lộ trình thi đấu của VCBC, từ cấp độ khu vực đến toàn quốc và hướng ra quốc tế.

Lễ công bố và bốc thăm bảng đấu diễn ra ngày 11.11 ẢNH: BTC

Trong thời gian mở đăng ký từ ngày 30.9 đến 15.10, VCBC ghi nhận 122 đội bóng đến từ 80 trường tại miền Bắc và miền Nam. Trong đó, khu vực miền Bắc có 72 đội (44 đội nam, 28 đội nữ) đến từ 47 trường, miền Nam có 50 đội (31 đội nam, 19 đội nữ) đến từ 33 trường.

VCBC 2026 - 2027 được tổ chức qua hai giai đoạn: vòng khu vực và vòng chung kết toàn quốc. Tại mỗi khu vực, các đội thi đấu vòng bảng để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất ở từng nội dung nam và nữ vào vòng play-off, tranh tài theo thể thức BO3 (thắng 2 trong tối đa 3 trận). Hai đội nhất và nhì của mỗi nội dung tại từng khu vực sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến vào tháng 6.2027. Tại đây, 12 đội bóng xuất sắc nhất, gồm 6 đội nam và 6 đội nữ, sẽ tranh tài để xác định các nhà vô địch của mùa giải.

Đi tìm đại diện ưu tú

Vòng bảng VCBC 2026 - 2027 tại miền Bắc và miền Nam sẽ đồng loạt khởi tranh vào ngày 21.11. Tại miền Bắc, các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu đa năng khu đô thị Thanh Hà (Bình Minh, Hà Nội) đến ngày 31.3.2027, trước khi bước vào vòng play-off trong tháng 4.2027.

Tại miền Nam, vòng bảng được tổ chức tại sân bóng rổ SSHoops (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đến ngày 1.3.2027, vòng Play-off dự kiến diễn ra trong tháng 3.2027. Tại miền Trung, khu vực lần đầu được bổ sung vào mùa giải, vòng bảng dự kiến tổ chức trong tháng 12.2026 tại Đà Nẵng và vòng play-off vào tháng 1.2027.

Các đội bóng rổ sinh viên Việt Nam có cơ hội vươn ra châu Á ẢNH: BTC

Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam lần thứ III cũng mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho sinh viên Việt Nam. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Công ty New Sports và giải bóng rổ đại học châu Á (AUBL), Việt Nam sẽ đăng cai khu vực phía nam (Southern Conference) AUBL 2026 - 2027 từ ngày 7 đến 11.4.2027 tại Hà Nội.

Suất đại diện Việt Nam tham dự giải sẽ được quyết định qua cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch khu vực của VCBC 2025 - 2026: Trường ĐH Giao thông vận tải - vô địch miền Bắc và Trường ĐH RMIT - vô địch miền Nam.

Ở mùa giải VCBC 2026 - 2027, các đội bóng sẽ tiếp tục tranh tài để giành cơ hội đại diện Việt Nam tham dự AUBL 2027-28.