Sân chơi pickleball VTV Cup hứa hẹn thu hút gần 800 VĐV, giải thưởng 1 tỉ đồng

Pickleball VTV Cup hứa hẹn quy tụ nhiều tên tuổi lớn

Ngày 9.11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức lễ công bố giải pickleball VTV Cup 2026. Đây là mùa giải thứ hai của pickleball VTV Cup, sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025.

Ở mùa giải ra mắt, sự kiện đã thu hút hơn 700 VĐV, trong đó có nhiều tay vợt nổi bật của Việt Nam và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta... Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, góp phần đưa pickleball đến gần hơn với công chúng. Đáng chú ý, đây cũng là giải pickleball đầu tiên được VTV truyền hình trực tiếp trên sóng.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến (giữa) đại diện ban tổ chức khẳng định VTV Cup 2026 hứa hẹn mang tới nhiều khoảnh khắc đẹp ẢNH: BTC

Bước sang năm 2026, pickleball VTV Cup được đầu tư bài bản hơn về quy mô, chất lượng chuyên môn lẫn công tác truyền thông. Ban tổ chức đặt mục tiêu xây dựng giải trở thành sự kiện thể thao thường niên chính thức, có vị thế hàng đầu tại Việt Nam, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống tích cực.

Giải đấu chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13.12, tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Địa điểm thi đấu gồm 33 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp.Theo kế hoạch, giải dự kiến quy tụ khoảng 700 - 800 VĐV, với sự góp mặt của nhiều tay vợt xuất sắc trong nước và quốc tế.

Các tay vợt tranh tài ở 9 nội dung, gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào từ 36 tuổi trở lên.

Sân chơi có giải thưởng trị giá hơn 1 tỉ đồng ẢNH: BTC

Tổng giá trị giải thưởng của pickleball VTV Cup 2026 lên đến hơn 1 tỉ đồng, bao gồm cúp, huy chương, tiền thưởng và quà tặng từ các nhà tài trợ. Bên cạnh những nội dung thi đấu chuyên môn, danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của các nữ VĐV trong cộng đồng pickleball nói riêng cũng như thể thao Việt Nam nói chung.

Tăng thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng VTV

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên liên quan đến công tác sản xuất, trực tiếp giải đấu trên nền tảng kênh truyền hình thể thao quốc gia VTV6, ông Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm truyền hình thể thao VTV chia sẻ: "Điểm đáng chú ý của giải năm nay là kế hoạch truyền thông được mở rộng đáng kể. VTV dự kiến thực hiện 14 chương trình truyền hình trực tiếp gồm lễ khai mạc, 3 trận đấu mở màn, 9 trận chung kết và lễ bế mạc, trao giải".

Với quy mô tổ chức được nâng tầm, sự góp mặt của nhiều vận động viên chất lượng cùng thời lượng phát sóng được mở rộng, pickleball VTV Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút cho môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Không chỉ là sân chơi cạnh tranh chuyên môn, giải còn hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao và đưa pickleball đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ.

Dự kiến trong năm 2027, VTV phối hợp với Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) tổ chức nhiều giải đấu. "Năm sau, có thể VTV mỗi tháng lại có một giải pickleball để thúc đẩy phong trào, mang đến cho khán giả cả nước nhiều lựa chọn", ông Phan Ngọc Tiến khẳng định.