NetApp khẳng định tầm nhìn kênh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số ngày càng phức tạp, NetApp đã nâng cấp chương trình đối tác với bộ 16 năng lực giải pháp toàn diện, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi điện toán đám mây, khả năng phục hồi mạng và hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu. Những năng lực này được xây dựng phù hợp với các ưu tiên kinh doanh đặc thù của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

NetApp đã đồng hành cùng các tổ chức hàng đầu thế giới vượt qua những làn sóng chuyển đổi - từ sự phát triển của lưu trữ doanh nghiệp đến kỷ nguyên thông minh được định hình bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) Ảnh: NetApp

NetApp đã xây dựng các ưu đãi và lợi ích trong chương trình nhằm tối đa hóa tiềm năng tạo doanh thu cho đối tác, thông qua việc hỗ trợ đa dạng chiến lược bán hàng và cung cấp nguồn lực cần thiết để họ tiếp cận khách hàng mới, đồng thời mở rộng thị phần.

Cụ thể, các đối tác được quyền truy cập vào công cụ Partner Demo Gear, cho phép giới thiệu các giải pháp NetApp trong môi trường PoC (Proof of Concept) hoặc Lab theo nhu cầu. Họ cũng có thể phát triển năng lực dịch vụ với NetApp thông qua các khóa đào tạo Services Certified, từ đó xây dựng các dịch vụ tư vấn chuyên sâu và gia tăng doanh thu dịch vụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường dịch vụ CNTT tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến đạt 325,41 tỉ USD vào năm 2025.

Kể từ khi cập nhật hệ thống năng lực và chứng chỉ trong chương trình Partner Sphere, số lượng đối tác của NetApp được chứng nhận phân phối và triển khai các giải pháp AI đã tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước - minh chứng rõ nét cho hiệu quả và sức hút của chương trình.



Bà Trần Yến Ly, Giám đốc sản phẩm NetApp, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Qu ốc gia ADG, cho biết: "Các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh mẽ từ tầm nhìn về AI sang giai đoạn triển khai thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất và dịch vụ công. Khi chuyển đổi số ngày càng tăng tốc, trọng tâm hiện nay là làm thế nào để các doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI một cách an toàn và hiệu quả. Thông qua việc hợp tác cùng NetApp, chúng tôi đang đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng một hạ tầng dữ liệu thống nhất, bảo mật và sẵn sàng cho tương lai - nền tảng vững chắc để triển khai AI ở quy mô lớn, biến dữ liệu thành những quyết định thông minh và có sức ảnh hưởng trong dài hạn".

Chương trình Partner Sphere cũng tập trung vào việc nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng cho đối tác, đồng thời cung cấp các quyền lợi và ưu đãi nhằm tăng cường hiệu quả và sức ảnh hưởng của hệ sinh thái đối tác.

Ngoài ra, thông qua hệ thống phân cấp tiên tiến, chương trình này tối đa hóa lợi ích và hỗ trợ dành cho đối tác khi thăng hạng. Cơ chế này không chỉ mở rộng tiềm năng thu nhập và các khoản thưởng hấp dẫn, mà còn khuyến khích đối tác tập trung phát triển khách hàng mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư nhằm gia tăng nhu cầu thị trường đối với các giải pháp của NetApp.