Nếu tận dụng được sức trẻ, cơ quan nào cũng phát triển rất tốt

Chiều 20.3, Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn năm 2026. Chủ trì buổi đối thoại có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự có anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Bạn trẻ phải mạnh dạn đề xuất ý tưởng

Phát biểu đề dẫn tại chương trình đối thoại năm 2026, anh Đỗ Văn Bách, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức đối thoại, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm tăng cường sự gắn kết giữa lãnh đạo và cán bộ trẻ.

Theo anh Bách, chương trình không chỉ là dịp trao đổi trực tiếp mà còn là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác, qua đó định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy trả lời các câu hỏi của cán bộ trẻ T.Ư Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Trả lời câu hỏi về việc có định hướng và giải pháp như thế nào để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đoàn viên, anh Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện tính chủ động trong công việc.

Theo anh Huy, sự chủ động trước hết xuất phát từ ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tinh thần này, cơ quan và các cấp bộ Đoàn cần tạo ra những "sân chơi", các phong trào thi đua gắn liền với chuyên môn để mỗi cá nhân có cơ hội thể hiện và được ghi nhận.

Anh Đỗ Văn Bách, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn phát biểu đề dẫn buổi đối thoại ẢNH: XUÂN TÙNG

Về phương pháp rèn luyện, anh Huy cho rằng lý tưởng nhất là dùng biện pháp vận động, thuyết phục để hình thành sự tự giác. Song, trong một số trường hợp, cần áp dụng các biện pháp hành chính để thiết lập nề nếp. Khi tập thể có nề nếp tốt, các cá nhân sẽ tự khắc hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Anh đặc biệt lưu ý hai yếu tố: một là các bạn trẻ phải mạnh dạn đề xuất ý tưởng, vượt qua tâm lý rụt rè; hai là lãnh đạo phải biết lắng nghe. Nếu lãnh đạo không lắng nghe, tính chủ động của cấp dưới sẽ dần thui chột.

Anh Huy khẳng định, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người đi trước và sức sáng tạo, năng động của tuổi trẻ sẽ tạo nên sức mạnh giúp đơn vị phát triển bền vững. "Nếu tận dụng được sức trẻ, cơ quan nào cũng phát triển rất tốt", anh Huy khẳng định.

"Không bao giờ có thủy thủ giỏi đến từ vùng biển bình lặng"

Trả lời câu hỏi về việc T.Ư Đoàn có định hướng, giải pháp gì để phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trẻ, anh Bùi Quang Huy khẳng định sự chủ động trước hết phải xuất phát từ ý thức tự thân, nhưng tổ chức cần tạo ra những "sân chơi" chuyên môn để mỗi cá nhân có cơ hội thể hiện.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tham gia trả lời các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt, để phát triển năng lực cho đảng viên trẻ, anh chia sẻ quan điểm phải giao việc khó, việc mới để thử thách. Trích dẫn triết lý "không bao giờ có một thủy thủ giỏi đến từ vùng biển bình lặng", anh Huy khẳng định tài năng chỉ được trui rèn qua áp lực và sóng gió.

"Đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu theo nguyên tắc: cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho đoàn viên", anh nói. Đồng thời, nhắc nhở lãnh đạo đơn vị cần biết lắng nghe và đánh giá công tâm những đóng góp của người trẻ, để không triệt tiêu động lực cống hiến.

Đừng phá sức khỏe

Trong buổi đối thoại, anh Bùi Quang Huy đã có những chia sẻ vừa gần gũi, vừa sâu sắc về việc rèn luyện thể dục thể thao cho cán bộ, đoàn viên. Theo anh, "bí quyết" quan trọng nhất không nằm ở điều kiện vật chất mà ở ý thức tự giác của mỗi cá nhân.

Đoàn viên Cơ quan T.Ư Đoàn đặt câu hỏi với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh nhấn mạnh, mỗi người cần có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ thường nhật như việc ngủ nướng hay thói quen lướt mạng xã hội quá khuya. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, anh định hướng các cơ sở Đoàn nên tổ chức các phong trào thi đua, thử thách tập thể để tạo động lực.

"Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng nghiệp, giúp phối hợp công việc hiệu quả hơn", anh Huy nhận định và nhắn nhủ: "Thanh niên đừng "phá sức" vào bia rượu hay mạng xã hội, vì có sức khỏe là có tất cả, khi không còn sức khỏe thì ước mơ duy nhất cũng chỉ là sức khỏe mà thôi".

Kết luận buổi đối thoại, anh Bùi Quang Huy khẳng định đây là cơ hội quý báu để thực hiện dân chủ cơ sở, giải tỏa các bức xúc nhằm tạo môi trường làm việc thông suốt. Anh cam kết mọi thắc mắc sẽ được phản hồi và các đề xuất sẽ được xử lý rốt ráo.

Anh Huy khuyến khích đoàn viên tiếp tục gửi ý kiến, kể cả những vấn đề nhạy cảm để Ban Bí thư xem xét, giải quyết bí mật, tránh để tồn tại những nút thắt tâm lý. Mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện để người trẻ xung kích, dấn thân và phát huy bản thân tốt nhất. Anh cũng khẳng định sẽ điều chỉnh các chính sách phù hợp, để hỗ trợ đời sống và công việc của cán bộ trẻ trong tương lai.