Nếu tết ở trọ...

Khi khu trọ trống trải

Lê Thị Mỹ Ái (29 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), cho biết tết này không về quê (tỉnh Ninh Bình) đón tết mà ở lại để làm thêm. "Dãy trọ đông đúc mỗi ngày, nhưng từ 20 tháng chạp chỉ còn lác đác vài phòng có người. Tết này chỉ có khoảng 3 - 4 người ở lại", Ái kể.

Sự vắng vẻ, trống trải của khu trọ khiến Ái có phần lo ngại. "Cảm giác ít người khá yên tĩnh, nhưng nếu lỡ có chuyện gì, như rủi ro từ cháy nổ, trộm cắp cho đến những sự cố y tế… thì không biết phải làm sao", Ái chia sẻ.

Ở trọ một mình dịp tết cần chủ động tự bảo vệ bản thân ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Lần đầu tiên ở lại thành phố dịp tết nên anh Nguyễn Đại Hưng (33 tuổi, làm việc ở P.Linh Xuân, TP.HCM) có những mối lo thường trực: "Tôi lo chuyện trộm cắp rình rập khi khu trọ vắng người. Sợ rằng khi nhiều phòng trống, kẻ gian dễ dàng nhận ra. Bên cạnh đó, tôi cũng ái ngại những sự cố sinh hoạt thường ngày. Ở trọ một mình ngày tết đồng nghĩa với việc phải tự xoay xở trong mọi tình huống không may như ốm đau...".

Những người trẻ như anh Hưng hay chị Ái không ít. Họ "chẳng đặng đừng" mới quyết định ở lại ngày tết. Không phải vì muốn đón tết một mình, mà vì hoàn cảnh khiến họ phải lựa chọn như vậy.

"Giá vé xe tăng cao, tiền thưởng tết hạn chế, tôi chấp nhận ở lại làm thêm để có thêm thu nhập và tiết kiệm chi phí, dư được chút gửi về cho gia đình. Chờ qua rằm tháng giêng, giá vé xe giảm, sẽ về với gia đình sau", chị Nguyễn Thị Phương Trâm (31 tuổi, làm việc ở P.Dĩ An, TP.HCM) nói.

Làm gì để bảo vệ bản thân ?

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trung úy Đoàn Tất Thành, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, Phó bí thư Chi đoàn Công an P.Dĩ An (TP.HCM), khuyến cáo: "Trước khi ra khỏi nơi ở, nên kiểm tra tất cả các thiết bị điện. Tủ lạnh phải được đóng kín cửa, khóa van các bình gas, bếp gas, không thắp nến. Đặc biệt nên để các vật tư cháy được cách ổ điện, thiết bị điện, sinh nhiệt ít nhất là 50 cm".

Nên khóa cửa cẩn thận đề phòng trộm cắp trong suốt tết ẢNH: THANH NAM

Cũng theo trung úy Thành, nên tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, thiết bị báo cháy tự động hoặc bình chữa cháy tự động. Đặt thiết bị này gần nơi có nguy cơ cháy trong khuôn viên gia đình để các thiết bị có thể tự động cảnh báo hoặc tự chữa cháy bước đầu khi có sự cố xảy ra.

Trung úy Thành nhấn mạnh thêm: "Nên để xe ở những nơi dễ quan sát, khóa xe cẩn thận. Cần khóa cửa kỹ lưỡng trước khi đi ra ngoài, đi ngủ. Có thể gắn hệ thống báo trộm, camera trong nhà. Cần hạn chế mang đồ có giá trị trên người, nếu có thì nên che chắn, bảo quản cẩn thận…".

Anh Nguyễn Hoài Việt (36 tuổi, chủ khu trọ ở P.Linh Xuân, TP.HCM), cho rằng bạn trẻ ở trọ một mình dịp tết cần hạn chế dùng thiết bị công suất lớn, không sạc pin qua đêm, tránh sử dụng bếp gas mini trong phòng kín. Phải khóa cửa cẩn thận, không để tài sản giá trị lộ ra ngoài. Có thể bật đèn trước phòng vào ban đêm để tạo cảm giác có người ở. Đừng quên kết nối với những người xung quanh, dù ít người ở, vẫn nên trao đổi số điện thoại với các phòng còn lại, chủ trọ... để có thể liên hệ hỗ trợ khi cần.

Chuyên gia kỹ năng sống Lê Hoàng Phương, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay khi mật độ người ở giảm mạnh, các khu trọ dễ trở thành không gian thiếu giám sát, thiếu hỗ trợ và dễ xảy ra sự cố mà không có người ứng cứu kịp thời. Nếu ở lại phòng trọ trong tết, sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp tự bảo vệ bản thân tốt hơn.

Ông Phương khuyến nghị: "Cần chuẩn bị phương án y tế cá nhân. Dự trữ thuốc cơ bản, bông băng, lưu sẵn số điện thoại cấp cứu, bệnh viện gần nhất. Nếu có bệnh nền, cần đặc biệt chú ý chế độ sinh hoạt. Không chủ quan với sức khỏe và tâm lý...".

Hoàng Phú Bình (28 tuổi, ngụ P.Linh Xuân) từng có 2 năm đón tết tại phòng trọ, chia sẻ kinh nghiệm: "Cần chủ động chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro. Không nên chủ quan với nguy cơ cháy nổ. Ít nhất hãy thông báo cho một người thân hoặc bạn bè biết mình ở lại trọ dịp tết và giữ liên lạc thường xuyên để phòng tình huống khẩn cấp...".