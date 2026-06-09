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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nếu vào bán kết U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan

Thu Bồn
Thu Bồn
09/06/2026 09:39 GMT+7

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U.19 Thái Lan trước U.19 Malaysia đã mở toang cánh cửa vào bán kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 cho U.19 Việt Nam, đồng thời mở ra kịch bản về một trận đấu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá.

Người Thái "mở cửa" vào bán kết cho U.19 Việt Nam

Màn so tài nảy lửa giữa U.19 Thái Lan và U.19 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B vào tối 8.6 đã diễn ra rất kịch tính. Trận cầu sòng phẳng và không toan tính này khép lại với kết quả phân định thắng thua, điều mà U.19 Việt Nam hằng chờ đợi. Dù bị đối thủ gây ra nhiều khó khăn, U.19 Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp đội bóng xứ chùa vàng hiên ngang tiến vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B.

Thắng lợi của người Thái vô tình trở thành bước ngoặt lớn, mở toang cánh cửa đi tiếp cho U.19 Việt Nam. Lúc này, tại bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Ikeuchi đang sở hữu 3 điểm cùng hiệu số +4. Trong khi đó, U.19 Malaysia với 3 điểm và hiệu số +2 đã chính thức phải nói lời chia tay giải đấu.

Nếu vào bán kết U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan- Ảnh 1.

U.19 Thái Lan ngược dòng thắng U.19 Malaysia để giành ngôi nhất bảng, đồng thời giúp U.19 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để vào bán kết

ẢNH: FAT

Mặc dù đang rất sáng cửa đi tiếp, U.19 Việt Nam vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ lượt trận cuối cùng của bảng C, diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay 9.6. Về mặt lý thuyết, đội bóng sao vàng sẽ bị loại nếu U.19 Campuchia có thể hòa hoặc thắng U.19 Úc. Tuy nhiên, đây là khả năng cực kỳ khó xảy ra, khi chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn. Chỉ cần U.19 Úc thi đấu đúng sức và giành trọn vẹn 3 điểm trước U.19 Campuchia, tấm vé bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ chính thức thuộc về U.19 Việt Nam.

Sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ?

Theo điều lệ giải, hai cặp đấu bán kết là cuộc đọ sức giữa: đội nhất bảng B gặp đội nhì bảng xuất sắc nhất từ bảng A hoặc C, đội nhất bảng A đụng độ đội nhất bảng C. Như vậy, nếu kịch bản đội bóng xứ chuột túi giành chiến thắng diễn ra đúng như dự đoán, U.19 Việt Nam sẽ vào bán kết với vị trí nhì bảng A và đụng độ ngay U.19 Thái Lan ở trận bán kết đầu tiên vào chiều 11.6, còn chủ nhà U.19 Indonesia sẽ đối đầu U.19 Úc ở cặp đấu còn lại.

Từ trước đến nay, những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển luôn là những màn chạm trán đầy duyên nợ và kịch tính. Trận đấu tới, nếu xảy ra, không chỉ mang tính chất của cuộc đấu tranh tấm vé vào chung kết mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế đỉnh cao của bóng đá trẻ hai nước tại khu vực.

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