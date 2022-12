New Zealand sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía New Zealand xem xét gỡ bỏ các rào cản thương mại, tránh áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thương mại song phương; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi, tiếp xúc; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại; cho biết Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu hàng hóa của New Zealand và muốn xuất khẩu các sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp sang New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn New Zealand mở các cơ sở đào tạo bậc trung học và đại học ở Việt Nam để học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều lựa chọn các cơ hội học tập hơn và tiếp tục sẽ có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại New Zealand do nhu cầu đào tạo của Việt Nam rất lớn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía New Zealand tạo điều kiện cho lao động kỳ nghỉ và lao động nông nghiệp của Việt Nam đến làm việc tại New Zealand.





Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng từ những kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm, New Zealand mong muốn tiếp tục tìm hiểu thị trường và các cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư với Việt Nam. Thủ tướng Jacinda Ardern mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam, nhất là lao động tay nghề cao làm việc tại New Zealand, ưu tiên lao động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, nông nghiệp.