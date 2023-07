New Zealand tăng cường an ninh sau vụ xả súng kinh hoàng

Theo thông báo của ban quản lý sân Eden Park, số lượng nhân viên an ninh sẽ được tăng cường. Đồng thời, việc kiểm tra những người vào sân sẽ được thực hiện một cách nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, các quan chức tại sân Eden Park đã khuyến khích những người có vé đến sớm từ 1 - 2 giờ để đảm bảo cho việc kiểm tra. Ban quản lý sân Eden Park thông báo: "Sự hiện diện an ninh của cảnh sát New Zealand trong khu vực này và trên khắp các địa điểm tổ chức giải sẽ được tăng cường. Ngoài ra, các biện pháp quản lý giao thông đã được áp dụng. Mọi biện pháp bảo vệ sẽ được tăng cường ở mức cao nhất”.

Vào trưa ngày 20.7 (giờ New Zealand), Bộ Du lịch New Zealand đã hủy một bữa tiệc chào mừng World Cup nữ 2023, dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 20.7 tại một địa điểm trong khu vực bị phong tỏa - bao gồm nhiều khách sạn nơi các đội tuyển đang trú ngụ.

Trong khi đó, FIFA Fan Festival at The Cloud dành cho CĐV cũng sẽ không khai mạc theo dự kiến. Ông Orakei, đại diện Văn phòng Thị trưởng và Hội đồng TP.Auckland cho biết, vì sự tôn trọng đối với những người đã mất và những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng, họ cũng sẽ hủy bỏ các lễ hội tại Queens Wharf.

Các biện pháp an ninh được tăng cường tại TP.Auckland AFP

Theo Ủy viên cảnh sát New Zealand, Andrew Coster, kẻ phạm tội là đối tượng đang bị chấp hành án treo tại nhà. Đối tượng này từng bị kết án vì hành vi bạo lực gia đình. Khi xảy ra vụ việc, mọi người hoàn toàn bị sốc. Ông chia sẻ: “Kẻ thực hiện hành vi này được biết đến với lịch sử bạo lực gia đình. Hắn có dấu hiệu về tiền sử sức khỏe tâm thần nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hắn ta có nguy cơ gây chết người. Những lần phạm tội trước đây của không cho thấy hắn có thể gây ra mối đe dọa kiểu này”.



Trên trang Stuff, Công ty bất động sản Precinct Properties, chủ sở hữu tòa nhà nơi xảy ra vụ việc đã đưa ra lời xin lỗi về vụ việc. Giám đốc điều hành Scott Pritchard, chia sẻ: “Thay mặt cho Precinct Properties, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân sau sự cố bi thảm sáng nay. Chúng tôi vô cùng sốc và buồn khi điều này xảy ra tại công trường xây dựng 1 Queen Street của chúng tôi và tôi muốn cảm ơn cac lực lượng đã dũng cảm ứng phó”.

Ông Cindy Kiro, Toàn quyền New Zealand cũng tỏ ra sốc nặng với sự việc xảy ra tại đất nước của mình. Ông tuyên bố: "Tôi vô cùng sốc khi biết về vụ nổ súng ở Auckland sáng nay. Chồng tôi và tôi gửi lời cảm thông chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân. Các vị Toàn quyền kế nhiệm đã có mối quan hệ thân thiết với Cảnh sát New Zealand. Với tư cách là những người lãnh đạo, tôi cũng khen ngợi lòng dũng cảm của những người phản ứng đầu tiên tại hiện trường. Tôi biết chúng tôi nói thay cho tất cả người dân New Zealand trong sự việc khủng khiếp này".

Xe cấp cứu được tăng cường AFP

Dù phần lớn người hâm mộ đang tỏ ra bàng hoàng sau vụ xả súng kinh hoàng nhưng theo FIFA, trận đấu khai màn World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy vẫn diễn ra theo kế hoạch. Hiện 32 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vẫn đang tập luyện bình thường và không gặp bất kỳ vấn đề nào.