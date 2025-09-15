Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga dọa đáp trả cứng rắn nếu châu Âu tịch thu tài sản

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/09/2025 22:37 GMT+7

Giới chức Nga ngày 15.9 cảnh báo sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia châu Âu nào tịch thu tài sản của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có báo cáo rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách mới để huy động hàng trăm tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Trên kênh Telegram, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết: "Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU cũng như những người cực đoan châu Âu ở Brussels và từng nước EU đã tìm cách tịch thu tài sản của chúng tôi cho đến hết thế kỷ này".

Nga dọa đáp trả cứng rắn nếu châu Âu tịch thu tài sản - Ảnh 1.

Quân nhân Nga tập họp tại Rostov-on-Don (Nga) hồi tháng 2.2025

ẢNH: REUTERS

Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu "bằng mọi cách có thể" và tại "mọi tòa án quốc tế và quốc gia" cũng như "ngoài khuôn khổ tòa án".

Nga cho biết bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của nước này cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và đồng tiền của Mỹ và châu Âu.

Theo Reuters, các quốc gia châu Âu cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hậu quả trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời chặn 300 - 350 tỉ USD tài sản nhà nước Nga, phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh và châu Âu, được gửi tại một kho lưu trữ chứng khoán ở châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hiện muốn EU tìm một cơ chế mới để dùng số tiền từ tài sản Nga bị đóng băng nhằm tài trợ cho Ukraine.

Politico đưa tin Ủy ban châu Âu đang cân nhắc ý tưởng sử dụng tiền gửi của Nga tại Ngân hàng trung ương châu Âu để lập quỹ cho vay "bồi thường" cho Ukraine.

Một số ngân hàng tỏ ra lo ngại việc tịch thu tài sản có chủ quyền sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến lòng tin của các quốc gia khi gửi tiền vào trái phiếu chính phủ phương Tây.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết phương Tây đã đầu tư tổng cộng 285 tỉ USD vào nền kinh tế Nga, và số vốn này có thể bị đe dọa nếu tài sản Nga bị tịch thu.

Tin liên quan

Nga lên tiếng sau cáo buộc UAV xâm nhập không phận Romania

Nga lên tiếng sau cáo buộc UAV xâm nhập không phận Romania

Nga đã bác bỏ hành động phản ứng của Romania liên quan cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của nước này xâm phạm không phận đối phương.

Ukraine giảm chất lượng mạng di động để đối phó UAV Nga?

Chiến sự Ukraine ngày 1.299: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga dồn dập

Khám phá thêm chủ đề

nga châu Âu tịch thu tài sản eu Dmitry Medvedev
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận