Nga lại nói không có kế hoạch cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết: "Không có cuộc gặp nào đang được lên kế hoạch. Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị. Nhưng hiện tại, chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng".

Ông Lavrov cho rằng Nga đã đồng ý sẽ linh hoạt đối với một số vấn đề mà Tổng thống Trump nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tuần trước, nhưng ông cáo buộc Ukraine không thể hiện sự linh hoạt tương tự trong các cuộc đàm phán với ông Trump và các đồng minh châu Âu sau đó tại Nhà Trắng.

Theo ngoại trưởng Nga "Ông [Trump] đã chỉ rõ... rằng có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp nhận, bao gồm việc Ukraine không được gia nhập NATO, thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, nhưng ông Zelensky đã nói không với mọi thứ".

Theo hãng tin Reuters, cùng ngày 22.8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Nga đang làm mọi cách để ngăn cản cuộc gặp giữa ông và ông Putin, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga nếu nước này không thể hiện sự quan tâm đến hòa bình.

Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi ông Putin gặp nhau. Tại hội nghị ở Nhà Trắng tuần này, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin và cho biết người đồng cấp Nga đã đồng ý gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov sau đó chỉ nói lãnh đạo Nga và Mỹ bày tỏ sự ủng hộ tiếp tục tham vấn trực tiếp giữa Moscow và Kyiv, gồm ý tưởng tăng cấp đối thoại.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết sẽ chờ xem liệu lãnh đạo Nga và Ukraine có chấp nhận làm việc cùng nhau hay không. Theo Reuters, chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra không chắc chắn về khả năng ông sẽ cùng xuất hiện trong cuộc gặp đó, nhưng ông cho rằng tốt hơn là ông không nên có mặt.

Mặt khác, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kyiv, ông Zelensky nói rằng hai bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo cho rằng những đảm bảo này nên tương tự như Điều 5 của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh được coi là tấn công vào tất cả các thành viên.