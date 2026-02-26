Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga lên tiếng vụ lực lượng tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết người

Văn Khoa
Văn Khoa
26/02/2026 16:06 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26.2 đã lên tiếng sau khi Lực lượng Tuần duyên Cuba thông báo đã bắn chết 4 người trên một chiếc thuyền được đăng ký tại Mỹ trong một cuộc đấu súng gần bờ biển Cuba.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay nói rằng vụ việc liên quan một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida của Mỹ ngoài khơi bờ biển Cuba hôm 25.2 là một "hành động khiêu khích hung hăng của Mỹ" nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột, theo Hãng tin TASS.

Nga nói gì về vụ lực lượng tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết người? - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ở Moscow vào ngày 20.1

Ảnh: AFP

"Đây là một hành động khiêu khích hung hăng của Mỹ nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột", TASS dẫn lời bà Zakharova. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của bà Zakharova.

Trước đó, Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã chạm trán với tàu cao tốc "bất hợp pháp" của Mỹ, với số đăng ký FL7726SH, cách đảo Cayo Falcones ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý.

Lực lượng Tuần duyên Cuba thông báo đã bắn chết 4 người và làm bị thương 6 người trên tàu cao tốc.

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Sau đó, chính phủ Cuba thông báo có 10 người trên một tàu cao tốc đăng ký tại Florida đã xâm nhập vùng biển Cuba và nổ súng vào một tàu tuần tra của Cuba, được trang bị súng trường tấn công và có ý định "khủng bố", theo Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông chính thức của Cuba.

Những người trên tàu cao tốc là công dân Cuba cư trú tại Mỹ, theo hãng thông tấn Cubadebate dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Cuba.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay giới chức Mỹ đang điều tra thông báo của chính phủ Cuba về vụ nổ súng nói trên, theo trang tin Axios.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra ở đây, và sau đó chúng ta sẽ phản ứng cho phù hợp", ông Rubio nói khi ông tham dự một hội nghị ở quốc đảo St. Kitts và Nevis thuộc vùng biển Caribbean hôm 25.2.

"Hiếm khi thấy những vụ đấu súng trên biển khơi như thế. Đó không phải là chuyện xảy ra mỗi ngày. Thành thật mà nói đó là việc đã không xảy ra với Cuba trong thời gian rất dài", ông Rubio nói.


Tin liên quan

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Lực lượng Tuần duyên Cuba ngày 25.2 thông báo đã bắn chết 4 người và làm bị thương 6 người đang ở trên một chiếc thuyền máy được đăng ký tại Mỹ trong một cuộc đấu súng gần bờ biển Cuba, theo AFP.

Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Cuba gửi thông điệp cứng rắn

Khám phá thêm chủ đề

Cuba nga Mỹ nổ súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận