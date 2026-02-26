Nga lên tiếng vụ lực lượng tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết người

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay nói rằng vụ việc liên quan một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida của Mỹ ngoài khơi bờ biển Cuba hôm 25.2 là một "hành động khiêu khích hung hăng của Mỹ" nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột, theo Hãng tin TASS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ở Moscow vào ngày 20.1 Ảnh: AFP

"Đây là một hành động khiêu khích hung hăng của Mỹ nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột", TASS dẫn lời bà Zakharova. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của bà Zakharova.

Trước đó, Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã chạm trán với tàu cao tốc "bất hợp pháp" của Mỹ, với số đăng ký FL7726SH, cách đảo Cayo Falcones ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý.

Lực lượng Tuần duyên Cuba thông báo đã bắn chết 4 người và làm bị thương 6 người trên tàu cao tốc.

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Sau đó, chính phủ Cuba thông báo có 10 người trên một tàu cao tốc đăng ký tại Florida đã xâm nhập vùng biển Cuba và nổ súng vào một tàu tuần tra của Cuba, được trang bị súng trường tấn công và có ý định "khủng bố", theo Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông chính thức của Cuba.

Những người trên tàu cao tốc là công dân Cuba cư trú tại Mỹ, theo hãng thông tấn Cubadebate dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Cuba.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay giới chức Mỹ đang điều tra thông báo của chính phủ Cuba về vụ nổ súng nói trên, theo trang tin Axios.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra ở đây, và sau đó chúng ta sẽ phản ứng cho phù hợp", ông Rubio nói khi ông tham dự một hội nghị ở quốc đảo St. Kitts và Nevis thuộc vùng biển Caribbean hôm 25.2.

"Hiếm khi thấy những vụ đấu súng trên biển khơi như thế. Đó không phải là chuyện xảy ra mỗi ngày. Thành thật mà nói đó là việc đã không xảy ra với Cuba trong thời gian rất dài", ông Rubio nói.



