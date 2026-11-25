Ông Vladislav Lobaev, nhà thiết kế vũ khí kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Lobaev Arms, đã ví loại đạn mới dành cho súng bắn tỉa gần giống với "tia laser" và có khả năng bắn hạ máy bay không người lái (UAV) một cách hiệu quả.

Theo ông Lobaev, loại đạn này có tốc độ ổn định 1.550 m/giây, dù chưa đạt ngưỡng tốc độ siêu thanh 1.600 m/giây (nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh). Bên cạnh đó, khi nhắm vào UAV ở khoảng cách lên đến 500 m, đạn gần như không cần điều chỉnh đường bắn mà vẫn có thể trúng mục tiêu.

Ngoài tốc độ cao, loại đạn mới còn có khả năng xuyên phá mạnh ngay cả khi sử dụng đầu đạn mềm. Ông Lobaev cho biết đạn có thể xuyên thủng tấm giáp thép ở khoảng cách 100 m. Khả năng này đặc biệt hữu ích khi UAV ngày càng được gia cố bằng các lớp giáp bảo vệ, nhất là loại UAV 6 cánh quạt.

Xạ thủ bắn tỉa của lực lượng vũ trang Nga tại trường bắn Kadamovsky ở vùng Rostov (Nga) hồi tháng 1.2022 ẢNH: REUTERS

Không chỉ phát triển đạn chuyên dụng để đối phó UAV, nhà sáng lập Lobaev Arms còn dự báo công nghệ súng bắn tỉa sẽ chuyển dần sang hướng tự động hóa và điều khiển từ xa, giảm tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa xạ thủ và vũ khí.

“Hệ thống súng bắn tỉa sẽ phát triển theo hướng tự động hóa cao hơn trong khâu chuẩn bị dữ liệu trước khi khai hỏa, bởi máy tính hiện nay thực hiện công việc này tốt hơn bất kỳ con người nào”, ông Lobaev nói.

Bên cạnh đó, ông cho rằng công nghệ điều khiển từ xa sẽ thay đổi cách xạ thủ vận hành vũ khí. Theo đó, xạ thủ sẽ không còn phải trực tiếp tiếp xúc, áp súng vào người hay đứng gần khẩu súng mà có thể điều khiển vũ khí từ một vị trí khác. Ông nhận định các phương pháp vận hành thủ công sẽ dần được thay thế bằng những hệ thống tách biệt tối đa giữa người bắn và súng.

Ngoài ra, nhà sáng lập Lobaev Arms cũng dự báo các hệ thống bắn tỉa có thể phát triển thành những “UAV trên mặt đất”. Trong giai đoạn đầu, con người vẫn giữ quyền quyết định khai hỏa, nhưng về lâu dài, các hệ thống này có thể đạt mức tự động hóa cao đến độ tự đưa ra quyết định.

Hiện một công ty thuộc Tập đoàn Lobaev đang nghiên cứu các hệ thống bắn tỉa robot, trong đó có những mẫu được thiết kế chuyên biệt để đối phó UAV. Một trong số đó mang tên Dvoinik, trong khi hệ thống chống UAV tại khu vực biên giới có tên Scanner. Phiên bản Scanner tích hợp trên nền tảng di động hiện cũng đang được đưa vào thử nghiệm.