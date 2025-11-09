Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga phóng hàng trăm UAV, Ukraine bổ nhiệm chỉ huy mới

Văn Khoa
Văn Khoa
09/11/2025 04:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (8.11) cáo buộc Nga đã phóng 450 máy bay không người lái (UAV) và 45 tên lửa trong đêm 7.11 và rạng sáng 8.11, nhắm vào ngành năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác ở Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các cuộc không kích mới của Nga vào Ukraine đã gây thiệt hại cho một số cơ sở năng lượng lớn ở ba tỉnh Kyiv, Poltava và Kharkiv, theo Reuters.

Nga phóng hàng trăm UAV, Ukraine bổ nhiệm chỉ huy mới - Ảnh 1.

Một khu vực ở Kyiv (Ukraine) bị UAV tấn công ngày 8.11

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ 83 UAV do Ukraine phóng vào một số tỉnh của Nga trong đêm 7.11 và rạng sáng 8.11. Tỉnh trưởng Georgy Filimonov của tỉnh Vologda thuộc Nga viết trên Telegram rằng ba UAV của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện trong tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh trưởng Roman Busargin của tỉnh Saratov (Nga) thông báo có hai người bị thương khi một UAV của Ukraine tấn công một tòa nhà dân cư ở TP.Saratov. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine suýt đổ vỡ vì nguyên nhân bất ngờ

Giữa lúc hai bên tiếp tục sử dụng UAV để tấn công lẫn nhau, Tổng thống Zelensky ngày 7.11 đã bổ nhiệm ông Yuri Cherevashenko làm tư lệnh phụ trách phòng không bằng UAV, theo Reuters. Ông Zelensky cho hay ông Cherevashenko đã được giao một số nhiệm vụ như phát triển UAV đánh chặn và đưa vào hoạt động các phương tiện mới để tăng cường phòng không. Hồi tháng 9, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo Ukraine đang tìm cách cải thiện hiệu suất của UAV đánh chặn để tạo ra một "hệ thống phòng thủ nhiều lớp" chống lại UAV của Nga.

Khám phá thêm chủ đề

UAV nga UKRAINE Kharkiv
