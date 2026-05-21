Nga - Trung đạt quan hệ 'cao nhất trong lịch sử'

Hôm qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương, và chứng kiến một loạt thỏa thuận ở nhiều lĩnh vực được ký kết trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin từ ngày 19 - 20.5.

Đẩy mạnh hợp tác

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập cho biết năm nay đánh dấu 25 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác láng giềng giữa hai nước. Cả ông Tập lẫn ông Putin đều nhất trí rằng quan hệ hai nước đang ở mức chưa từng có, và là hình mẫu về quan hệ giữa các nước trong thế giới hiện đại, theo RT và CCTV. Ông Tập nhận định hiện quan hệ song phương đã bước sang giai đoạn mới với nhiều thành tựu lớn hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn.

Lãnh đạo Trung Quốc - Nga ca ngợi quan hệ song phương, ký thỏa thuận phối hợp chiến lược

Sau cuộc gặp thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước ký tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tổng cộng hơn 20 thỏa thuận đã được ký kết, trong đó có các thỏa thuận về nghiên cứu nhiệt hạch, đào tạo nhân lực ngành năng lượng hạt nhân. Theo Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga - Trung đã đạt được thỏa thuận về các chi tiết then chốt của dự án đường ống khí đốt "Sức mạnh Siberia 2", bao gồm tuyến đường và công tác xây dựng. "Một số chi tiết vẫn còn trong quá trình hoàn thiện", ông Peskov nói thêm, có nghĩa hai bên vẫn chưa hoàn tất dự án kéo dài nhiều năm qua.

Nga và Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực không gian, bao gồm cùng nhau xây dựng Trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Hai nước sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực định vị bằng vệ tinh, và đảm bảo hai hệ thống định vị của Nga và Trung Quốc là Glonass và Bắc Đẩu có sự bổ trợ lẫn nhau. Moscow và Bắc Kinh sẽ mở rộng các hoạt động diễn tập quân sự chung, tuần tra trên không, trên biển, và cùng xây dựng ứng dụng quân sự của trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai nước cũng quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân lẫn nhau đến hết năm 2027, áp dụng cho thị thực diện du lịch, công tác, thương mại và giao lưu. Về khía cạnh giáo dục, hiện hai nước có hơn 80.000 sinh viên đang trao đổi học tập. Và Tổng thống Putin cho biết hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Quan điểm chung về các vấn đề quốc tế

Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, tuyên bố chung nêu rõ hai nước phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế, gây sức ép và những động thái đe dọa dọa an ninh của Bình Nhưỡng. Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho những vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Hai nước cùng chỉ trích Mỹ vô trách nhiệm khi không thúc đẩy một hiệp ước thay thế cho thỏa thuận kiểm soát hạt nhân (New START), và hệ thống "Vòm Vàng" được Mỹ xúc tiến là mối đe dọa cho ổn định chiến lược trên toàn cầu.

Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bao gồm Mỹ, và đã thảo luận khả năng này trong cuộc gặp với ông Tập. Về phần mình, ông Tập chia sẻ kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho ông Putin, theo Tân Hoa xã.

Sau cuộc gặp chính thức, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin, cho biết ông Tập và ông Putin chuyển sang dùng trà và tiếp tục thảo luận về những điểm nóng của thế giới, như tình hình Iran, Ukraine và quan hệ với Mỹ, theo TASS.