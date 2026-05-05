Nga, Ukraine đơn phương tuyên bố ngừng bắn lệch ngày nhau

Ngày 4.5, Nga tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn đơn phương trong hai ngày 8 và 9.5, khi Moscow tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Thế chiến II hằng năm, và đe dọa sẽ “tấn công tên lửa quy mô lớn” vào Kyiv nếu Ukraine vi phạm thỏa thuận này.

Ukraine đã đáp trả bằng cách tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn 2 ngày của riêng mình trong hai ngày 5 và 6.5. Kyiv nói việc mong đợi Ukraine phải tuân thủ ngừng bắn trong một ngày lễ quân sự của Nga là “không nghiêm túc”.

Tranh cãi giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến sự đang tạm lắng, khi Washington chuyển trọng tâm sang xung đột ở Trung Đông.

Những vị trí cửa sổ bị vỡ tại hiện trường một tòa nhà chung cư ở Odessa (Ukraine) bị trúng bom của Nga, ngày 1.5.2026

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn hai ngày vào ngày 8 và 9.5. Ông đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Theo quyết định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, chúng tôi tuyên bố ngừng bắn từ ngày 8 đến ngày 9.5 năm 2026... Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm theo”.

Tuyên bố nói thêm rằng “Nếu chính quyền Kyiv cố gắng [...] phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kyiv”.

Nga kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hằng năm vào ngày 9.5 bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn qua Quảng trường Đỏ. Nhưng trong năm nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sự kiện sẽ thu hẹp quy mô khi đoàn xe quân sự sẽ không tham gia.

Dù vậy, cuộc duyệt binh dự kiến vẫn có sự tham gia của đại diện tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang. Các đội máy bay quân sự dự kiến cũng sẽ trình diễn qua khu vực duyệt binh như mọi năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 4.5 nói việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn để Moscow có thể tổ chức lễ kỷ niệm là “không nghiêm túc”. Ông Zelensky nói rằng động thái này cho thấy Moscow lo sợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ông Zelensky trong bài đăng trên X nói Kyiv chưa chính thức nhận được lời kêu gọi ngừng bắn nào từ Nga, nhưng tự tuyên bố một lệnh ngừng bắn riêng trong hai ngày 5 và 6.5 (giờ địa phương).