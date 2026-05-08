Ngã vào nồi nước sôi và hành trình 16 giờ 'trao trả' gương mặt

Trường hợp tổn thương đặc biệt phức tạp

Cách đây khoảng 3 năm, anh N.V.T (31 tuổi, quê Phú Thọ) bị trượt chân và ngã vào nồi nước sôi đang bốc hơi nghi ngút. Tai nạn này khiến đầu, mặt, cổ và mắt của anh bị bỏng nặng.

Anh T. được cấp cứu ban đầu tại địa phương, tiếp đó chuyển về Hà Nội điều trị. Sau tai nạn, dù giữ được tính mạng nhưng những di chứng bỏng nặng khiến anh T. sống trong bóng tối, tưởng chừng cuộc sống đã khép lại.

Sẹo co rút dày đặc xuất hiện khắp vùng mặt và cổ, kéo lệch cấu trúc khuôn mặt. Hai mắt tổn thương nghiêm trọng, giác mạc bị che phủ khiến anh gần như mất hoàn toàn thị lực. Vùng miệng co kéo nặng đến mức chỉ có thể mở khoảng 1 cm.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân ẢNH: BVCC

Đầu năm 2026, anh T. đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp tổn thương đặc biệt phức tạp.

Mục tiêu điều trị không chỉ tạo hình thẩm mỹ, mà còn phải phục hồi đồng thời nhiều chức năng quan trọng như ăn uống, vận động vùng mặt, bảo vệ nhãn cầu và tạo tiền đề cho khả năng phục hồi thị lực về sau.

Trưởng ê kíp phẫu thuật Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Bình Dương, cho biết khó khăn lớn nhất là gần như toàn bộ vùng mặt của người bệnh đã bị sẹo co rút biến dạng, trong khi mô lành còn lại rất ít.

Ê kíp từng cân nhắc phương án ghép mặt từ người hiến chết não - kỹ thuật đã được thực hiện tại một số quốc gia. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, người bệnh phải sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời và đối diện nhiều biến chứng lâu dài.

Cuối cùng, ê kíp quyết định lựa chọn mô tự thân để tái tạo khuôn mặt cho người bệnh. Đây là hướng đi khó nhưng an toàn và phù hợp hơn.

Hành trình 16 giờ "hồi sinh" gương mặt

Ca phẫu thuật được thực hiện liên tục trong 16 giờ với sự phối hợp của ê kíp Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Gây mê hồi sức.

Với 2 ê kíp thực hiện song song, các bác sĩ tiến hành lấy vạt da vùng bụng kích thước khoảng 30 cm x 25 cm cùng sụn sườn dưới của người bệnh để làm vật liệu tạo hình, bóc tách vạt da bụng - vùng mô còn đủ chất lượng và độ đàn hồi để tái tạo khuôn mặt.

Đồng thời, ê kíp tiến hành cắt bỏ mô sẹo co rút vùng đầu - mặt - cổ, giải phóng các cấu trúc biến dạng và chuẩn bị nền mô để tiếp nhận vạt ghép mới. Đây được xem là một trong những công đoạn khó khăn nhất vì cấu trúc giải phẫu bình thường gần như bị thay đổi hoàn toàn sau bỏng.

Sau khi xử lý tổn thương, ê kíp bước vào giai đoạn vi phẫu - kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, nối các động mạch và tĩnh mạch vùng mặt với hệ mạch của vạt da để đảm bảo máu lưu thông nuôi sống mô ghép sau phẫu thuật.

Phần sụn sườn được sử dụng để tái tạo sụn mi trên và sống mũi, đồng thời phục hồi các cấu trúc nâng đỡ vùng mặt. Sau đó, vạt da được tạo hình để che phủ gần như toàn bộ vùng khuyết da ở mặt, đồng thời tái tạo khoang miệng, 2 lỗ mũi và 2 hốc mắt cho người bệnh.

Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác nối mạch hoặc tạo hình cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sống của vạt ghép và kết quả phục hồi chức năng sau này.

Áp lực lớn nhất của ê kíp là đảm bảo hệ tuần hoàn của vạt ghép hoạt động ổn định sau nối mạch. Chỉ khi dòng máu lưu thông tốt và mô ghép được nuôi sống, ê kíp mới có thể yên tâm bước đầu về kết quả phẫu thuật.

Bên cạnh đó, vùng mắt cũng được tạo hình bước đầu giúp cải thiện chức năng khép mở mi. Nếu quá trình hồi phục tiếp tục thuận lợi, người bệnh sẽ được xem xét ghép giác mạc trong thời gian tới nhằm cải thiện thị lực.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh đã có những cải thiện tích cực. Vùng miệng mở rộng hơn, khả năng ăn uống được phục hồi đáng kể, người bệnh có thể tự ăn uống thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân như trước đây.

Bác sĩ Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết ê kíp không chỉ xem đây là một ca bệnh, mà là một con người đang cần được trao cơ hội trở lại cuộc sống.

Theo bác sĩ Trung, với những tổn thương quá lớn thì không thể chỉ nhìn bằng con mắt của phẫu thuật viên, mà phải nhìn bằng sự thấu cảm, đối diện với nỗi đau, với những mất mát mà người bệnh đang chịu.

“Chúng tôi không chỉ cố gắng phục hồi một cơ thể, mà còn giữ lại niềm tin và hy vọng cho một con người đang ở ranh giới tuyệt vọng”, bác sĩ Trung nói.