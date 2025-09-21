Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc
Video Thời sự

Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc

Hải Phong
Hải Phong
21/09/2025 19:07 GMT+7

Một người đàn ông chạy xe máy để xe tông vào rào chắn, ngã ra giữa đường sắt khi tàu khách SE6 đang lao gần đến. Rất may, nhân viên đường sắt phát hiện và ứng cứu kịp thời.

Rạng sáng 21.9, tại tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khi người đàn ông chạy xe máy để xe tông vào rào chắn, ngã xuống đường ray lúc tàu khách SE6 đang đến cận kề.

Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày (21.9), hai nhân viên gác chắn của Công ty CP đường sắt Nghĩa Bình là anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Nguyễn Sơn Oánh thực hiện quy trình đóng chắn an toàn, chờ tàu SE6 chạy qua.

Đúng lúc này, ông T.T.A (34 tuổi, ở xã Tịnh Hà) chạy xe máy mang BS 76D1-096.xx từ hướng đông sang tây, đã để xe tông mạnh vào dàn chắn bên trái. Cú va chạm khiến ông A. cùng xe máy ngã văng vào giữa đường ray.

Nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc- Ảnh 1.

Nhân viên gác chắn lôi người đàn ông ra khỏi đường ray

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khám phá thêm chủ đề

nhân viên gác chắn cứu người Ngã xe nhân viên gác chắn cứu người nhân viên đường sắt cứu người se6 tai nạn đường sắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận