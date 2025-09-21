Rạng sáng 21.9, tại tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khi người đàn ông chạy xe máy để xe tông vào rào chắn, ngã xuống đường ray lúc tàu khách SE6 đang đến cận kề.

Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày (21.9), hai nhân viên gác chắn của Công ty CP đường sắt Nghĩa Bình là anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Nguyễn Sơn Oánh thực hiện quy trình đóng chắn an toàn, chờ tàu SE6 chạy qua.

Đúng lúc này, ông T.T.A (34 tuổi, ở xã Tịnh Hà) chạy xe máy mang BS 76D1-096.xx từ hướng đông sang tây, đã để xe tông mạnh vào dàn chắn bên trái. Cú va chạm khiến ông A. cùng xe máy ngã văng vào giữa đường ray.