Ngắm cá biết leo cây độc lạ tại lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM

Hôm nay 19.11 là ngày thứ hai của lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra trong 4 ngày, từ 9 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ ngày 18.11 đến ngày 22.11.

Hào hứng ngắm, chụp ảnh với "cá leo cây"

Sự kiện diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) với quy mô 100 gian hàng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách TP.HCM đổ về.

Đông nghẹt người đêm khai mạc lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại lễ hội, không gian triển lãm, trưng bày của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau khiến nhiều du khách hào hứng khi mang cả "khu rừng ngập mặn thu nhỏ" đến trung tâm TP.HCM với đất bùn, rừng đước, ốc len, vọp và cá thòi lòi được mệnh danh là loài cá biết leo cây độc lạ.

Không chỉ được trải nghiệm ẩm thực Cà Mau, đến lễ hội, nhiều người còn được quan sát cận cảnh cá thòi lòi cùng môi trường sinh trưởng, phát triển tự nhiên của nó. Đó là lý do mà chị Như Quỳnh cùng anh Trọng Nghĩa (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM vô cùng phấn khích.

Dừng lại thật lâu ở "khu rừng ngập mặn thu nhỏ" tại lễ hội ẩm thực cua Cà Mau, chị Như Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên được quan sát cá thòi lòi ở khoảng cách gần, chân thực như vậy.

"Mình cũng là người miền Tây, trước đó có biết tới loài cá này, nổi tiếng là cá biết leo cây độc lạ, tuy nhiên, từ trước giờ mình chỉ quan sát nó từ xa hoặc thấy nó ở hang. Lễ hội không chỉ giúp mình hiểu thêm về ẩm thực mà con về văn hóa, thiên nhiên ở vùng Cà Mau", cô gái chia sẻ.

Chị Như Quỳnh cùng anh Trọng Nghĩa hào hứng ngắm cá thòi lòi ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá thòi lòi còn được biết đến là cá leo cây ẢNH: CAO AN BIÊN

Thích thú chụp lại ảnh của cá thòi lòi đang "tung tăng chạy nhảy", bơi lội ở lễ hội, chị Như Xuân (20 tuổi) quê ở Đà Lạt cho biết đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loài cá này tận mắt ngoài đời. Trước đó, chị có biết đến loài này qua mạng xã hội.

"Mình thấy các bạn nhỏ ở đây cũng rất thích cá này, có bạn lần đầu trong đời biết cá leo cây. Không chỉ vậy, ở lễ hội mình cũng được tìm hiểu về quá trình sinh trưởng, phát triển của cua Cà Mau, đặc sản nổi tiếng khác", Như Xuân chia sẻ.

Cá thòi lòi làm món gì ngon?

Cá thòi lòi hay còn được gọi là cá leo cây, cá lác ngoách là loài cá quá quen thuộc với người dân vùng ven biển vùng bùn đất ngập mặn như Nhơn Trạch, Gò Công, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Giờ hay vùng biển phía bắc Ninh Bình.

Cá thòi lòi thường sống nơi các bãi bồi cạnh mé biển, nơi có nhiều cây mắm, cây đước mọc. Đây là loài động vật lưỡng cư, có thể bò nhanh trên mặt đất, leo cây và di chuyển trên mặt nước. Loại cá này vi và vẩy màu sắc rất đẹp, miệng vuông, mắt lồi như mắt tôm.

Nhiều em nhỏ cùng phụ huynh tìm hiểu về quá trình sinh trưởng, phát triển của cua Cà Mau ẢNH: CAO AN BIÊN

Chúng thường làm hang rất sâu, khi có động thì chui xuống hang ẩn trú. Dựa vào đặc điểm di chuyển nên người phương Tây gọi chúng là loài "cá đi bộ" và được xem là một trong những loài vật "kỳ lạ nhất hành tinh".

Thòi lòi biển Cà Mau thịt nhiều, thơm ngon chế biến được nhiều món, nhưng ngon nhất là nướng với muối ớt. Nhiều người vẫn nói vui rằng về Cà Mau mà không biết đặc sản cá thòi lòi nướng muối ớt là thiệt thòi lớn, bởi món này không chỉ ngon, lạ miệng, bổ dưỡng và hiếm hoi ở nhiều địa phương.