Ngắm những nữ cảnh sát xinh đẹp biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ Hà Nội

Tối 15.7, tại khu vực tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Đoàn Nghi lễ công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình Vang mãi khúc quân hành để chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và 25 năm Ngày thành lập Đoàn Nghi lễ công an nhân dân.

Khu vực tổ chức chương trình Vang mãi khúc quân hành ĐÌNH HUY

Chương trình còn hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, qua đó tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân nhân về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng.

Tại chương trình, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã biểu diễn kèn, múa, hát các ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ... thu hút đông đảo sự theo dõi của người dân.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ biểu diễn kèn, múa, hát các ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước ĐÌNH HUY

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn những tiết mục rất đặc sắc ĐÌNH HUY

Gây chú ý nhất với người xem là những bóng hồng trong lực lượng cảnh sát cơ động ĐÌNH HUY

Ngoài việc chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho người dân, những chiến sĩ cảnh sát cơ động còn là những người yêu văn nghệ, đam mê nghệ thuật ĐÌNH HUY

Nụ cười xinh đẹp của các nữ chiến sĩ công an ĐÌNH HUY

Những điệu múa kết hợp với đạo cụ nhận được sự tán thưởng của khán giả ĐÌNH HUY

Nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông với những ca khúc hấp dẫn ĐÌNH HUY

Rất đông người dân đã có mặt theo dõi ĐÌNH HUY