Ngắm sân vận động Thống Nhất 'gần 100 tuổi' ở TP.HCM sau hơn 7 tháng cải tạo

Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày đầu tháng 11.2026, sân vận động Thống Nhất (138 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng sau hơn 7 tháng cải tạo, nâng cấp.

Toàn cảnh sân vận động Thống Nhất trong những ngày đầu tháng 11.2026, sau hơn 7 tháng cải tạo, nâng cấp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mặt cỏ, đường chạy điền kinh cơ bản hoàn thiện

Tại khán đài A, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Một số khu vực vẫn tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ khán giả và công tác tổ chức thi đấu.

Khán đài D sân Thống Nhất đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong khi đó, khu vực khán đài hai bên vẫn đang được thi công, nhiều hạng mục còn ngổn ngang. Riêng khán đài B mới được dựng hệ thống giàn giáo, các hạng mục chính chưa hoàn thiện.

Khán đài B hiện mới được dựng hệ thống giàn giáo, các hạng mục chính chưa hoàn thiện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phía dưới sân, hệ thống rãnh thoát nước xương cá đã cơ bản hoàn thành. Lớp cát nền cũng đã được trồng cỏ tự nhiên. Bao quanh sân, đường chạy điền kinh đã hoàn tất việc bóc dỡ lớp mặt cũ và vệ sinh bề mặt. Các vạch phân làn cùng số thứ tự được kẻ rõ ràng. Đây là hạng mục phục vụ các nội dung điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Mặt cỏ sân Thống Nhất cơ bản hoàn thiện sau quá trình cải tạo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Gần 320 tỉ đồng cải tạo sân vận động Thống Nhất

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24.3, với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Thời gian thi công 360 ngày. Sau khi hoàn thành, sân sẽ có sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi.

Đường chạy điền kinh sân Thống Nhất sẽ phục vụ các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cho biết: "Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối quý 1/2027. Để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các hạng mục quan trọng sẽ được hoàn thành trước ngày diễn ra đại hội; nhóm hạng mục xây mới dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2027".

Sân vận động Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929 và khánh thành năm 1931. Công trình từng mang tên Renault, sau đó là Cộng Hòa trước khi đổi tên thành Thống Nhất từ năm 1975. Đây từng là sân vận động lớn nhất Đông Dương vào cuối thập niên 20 của thế kỷ trước.

Khán đài A sân vận động Thống Nhất đã dần hoàn thiện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công nhân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng khán đài C trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG