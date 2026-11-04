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    Ngắm sân vận động Thống Nhất 'gần 100 tuổi' ở TP.HCM sau hơn 7 tháng cải tạo

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Sau hơn 7 tháng cải tạo, sân vận động Thống Nhất cơ bản hoàn thiện mặt cỏ, đường chạy điền kinh, nhiều hạng mục khán đài gấp rút thi công trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

    Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày đầu tháng 11.2026, sân vận động Thống Nhất (138 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng sau hơn 7 tháng cải tạo, nâng cấp.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 1.

    Toàn cảnh sân vận động Thống Nhất trong những ngày đầu tháng 11.2026, sau hơn 7 tháng cải tạo, nâng cấp

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Mặt cỏ, đường chạy điền kinh cơ bản hoàn thiện

    Tại khán đài A, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Một số khu vực vẫn tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ khán giả và công tác tổ chức thi đấu.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 2.

    Khán đài D sân Thống Nhất đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trong khi đó, khu vực khán đài hai bên vẫn đang được thi công, nhiều hạng mục còn ngổn ngang. Riêng khán đài B mới được dựng hệ thống giàn giáo, các hạng mục chính chưa hoàn thiện.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 3.

    Khán đài B hiện mới được dựng hệ thống giàn giáo, các hạng mục chính chưa hoàn thiện

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Phía dưới sân, hệ thống rãnh thoát nước xương cá đã cơ bản hoàn thành. Lớp cát nền cũng đã được trồng cỏ tự nhiên. Bao quanh sân, đường chạy điền kinh đã hoàn tất việc bóc dỡ lớp mặt cũ và vệ sinh bề mặt. Các vạch phân làn cùng số thứ tự được kẻ rõ ràng. Đây là hạng mục phục vụ các nội dung điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 4.

    Mặt cỏ sân Thống Nhất cơ bản hoàn thiện sau quá trình cải tạo

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Gần 320 tỉ đồng cải tạo sân vận động Thống Nhất

    Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24.3, với tổng mức đầu tư gần 320 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Thời gian thi công 360 ngày. Sau khi hoàn thành, sân sẽ có sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 5.

    Đường chạy điền kinh sân Thống Nhất sẽ phục vụ các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cho biết: "Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối quý 1/2027. Để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các hạng mục quan trọng sẽ được hoàn thành trước ngày diễn ra đại hội; nhóm hạng mục xây mới dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2027".

    Sân vận động Thống Nhất được xây dựng từ năm 1929 và khánh thành năm 1931. Công trình từng mang tên Renault, sau đó là Cộng Hòa trước khi đổi tên thành Thống Nhất từ năm 1975. Đây từng là sân vận động lớn nhất Đông Dương vào cuối thập niên 20 của thế kỷ trước.

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 6.

    Khán đài A sân vận động Thống Nhất đã dần hoàn thiện

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 7.

    Công nhân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng khán đài C trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ngắm sân vận động Thống Nhất gần 100 tuổi ở TP.HCM sau 7 tháng cải tạo - Ảnh 9.

    Sau khi dự án hoàn thành, sân vận động Thống Nhất sẽ có sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

     

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