Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Ngăn chặn 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Nam Long
Nam Long
11/03/2026 11:12 GMT+7

Công an phường Tân Ngãi (Vĩnh Long) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến.

Ngày 11.3, thông tin từ Công an phường Tân Ngãi (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, đêm 6.3, Công an phường Tân Ngãi nhận tin báo có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại một quán nước ven quốc lộ 80 (thuộc khóm Tân Thạnh, phường Tân Ngãi, Vĩnh Long). Nhóm này mang theo dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. 

Ngăn chặn 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến- Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, Công an phường Tân Ngãi triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế, đưa 10 thanh thiếu niên (độ tuổi từ 17 đến 23, ở phường Tân Ngãi) về trụ sở để làm rõ. 

Tại hiện trường, công an thu giữ 9 con dao, kiếm tự chế các loại, 4 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay; tạm giữ 8 điện thoại (đã qua sử dụng) cùng 7 xe máy là phương tiện những người này dùng để di chuyển.

Ngăn chặn 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến- Ảnh 2.

Số dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm của nhóm thanh thiếu niên mang theo để giải quyết mâu thuẫn, bị công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một thành viên trong nhóm này với một số người khác tại xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, nhóm này lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí, hẹn gặp tại địa bàn giáp ranh để chuẩn bị hỗn chiến.

Tin liên quan

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách

Do mâu thuẫn trong tranh giành khách hàng, 2 nhóm gồm 9 cô gái lao vào hỗn chiến gây ảnh hưởng trật tự công cộng ở phường Bến Thành, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

mâu thuẫn Vĩnh Long Hung khí giải quyết mâu thuẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận