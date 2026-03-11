Ngăn chặn 10 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Ngày 11.3, thông tin từ Công an phường Tân Ngãi (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, đêm 6.3, Công an phường Tân Ngãi nhận tin báo có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại một quán nước ven quốc lộ 80 (thuộc khóm Tân Thạnh, phường Tân Ngãi, Vĩnh Long). Nhóm này mang theo dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, Công an phường Tân Ngãi triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế, đưa 10 thanh thiếu niên (độ tuổi từ 17 đến 23, ở phường Tân Ngãi) về trụ sở để làm rõ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 9 con dao, kiếm tự chế các loại, 4 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay; tạm giữ 8 điện thoại (đã qua sử dụng) cùng 7 xe máy là phương tiện những người này dùng để di chuyển.

Số dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm của nhóm thanh thiếu niên mang theo để giải quyết mâu thuẫn, bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một thành viên trong nhóm này với một số người khác tại xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, nhóm này lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí, hẹn gặp tại địa bàn giáp ranh để chuẩn bị hỗn chiến.