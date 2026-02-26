Vĩnh Long: Đi trộm gà bị phát hiện, dùng hung khí chống trả để tẩu thoát

Ngày 26.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Tâm Tài (20 tuổi, ở phường Sa Đéc, Đồng Tháp), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tài là 1 trong 4 người chuyên đi trộm gà, khi bị phát hiện thì dùng hung khí chống trả.

Bị can Tài tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 9.2, ông N.Q.L (50 tuổi) đang ngủ giữ kho tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long thì nghe có tiếng báo động từ camera an ninh. Thức dậy kiểm tra, ông L. phát hiện có 4 người đột nhập trộm cắp gà.

Bị phát hiện, nhóm người này liền dùng bình xịt hơi cay và hung khí là các đoạn kim loại để chống trả rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó, ông L. đến Công an phường Long Châu trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Châu phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lực lượng tiến hành truy xét nhanh.

Đến ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ và bắt giữ 4 nghi phạm, gồm: Vương Thành Đạt (18 tuổi), Lê Minh Hiếu (25 tuổi), Tô Tâm Tài (cùng ở phường Sa Đéc, Đồng Tháp) và Trần Hoàng Duy (30 tuổi, ở xã Phú Hựu, Đồng Tháp).

Qua đấu tranh khai thác, cả nhóm đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản vào ngày 9.2 nói trên.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Tâm Tài về hành vi cướp tài sản. Riêng Hiếu, Duy và Đạt đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo cơ quan công an, đây là nhóm người có chuẩn bị hung khí, thường thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, nhất là trộm gà đá. Thời gian qua, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm tại nhiều tỉnh, khi bị phát hiện thì dùng hung khí tấn công bị hại để cướp tài sản rồi tẩu thoát.