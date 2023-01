Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên Hải Phòng và Quảng Ninh rủ nhau hỗn chiến

Ngày 27.1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP.Uông Bí đang tạm giữ 7 nghi phạm để điều tra về hành gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối ngày 25.1 (mùng 4 tết), Công an TP.Uông Bí nắm được thông tin trên mạng xã hội Tiktok có 2 nhóm thanh, thiếu niên từ TP.Hải Phòng và TP.Uông Bí hẹn đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an TP.Uông Bí đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.Hải Phòng tổ chức tuần tra dọc tuyến đường quốc lộ 10 để ngăn chặn.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 người điều khiển xe mô tô che biển số cầm theo gậy gộc, vỏ chai, đi từ hướng TP.Hải Phòng sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh.





Tại TP.Uông Bí, một nhóm khác mang theo chai lọ thủy tinh, dao, kiếm tại ven đường quốc lộ 10 đoạn qua P.Phương Nam (TP.Uông Bí).

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng rồ ga bỏ chạy. Sau đó Công an TP.Uông Bí đã bắt giữ được 7 nghi phạm, thu giữ nhiều hung khí.

Tại cơ quan công an, 7 nghi phạm bước đầu khai nhận do có xích mích trên mạng xã hội vào hôm mùng 3 tết nên nhóm thanh thiếu niên ở TP.Hải Phòng hẹn tối mùng 4 tết sang đánh nhau với nhóm thanh niên TP.Uông Bí.

Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra vụ việc.