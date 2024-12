Ngăn chặn kịp thời vụ mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 9.12, tin từ Công an TT.Long Hồ (H.Long Hồ, Vĩnh Long), đơn vị này vừa phối hợp chính quyền địa phương trao giấy khen của Chủ tịch UBND TT.Long Hồ cho 3 công an viên và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự cơ sở về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đây là những người đã kịp thời ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TT.Long Hồ, trao giấy khen cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ẢNH: NAM LONG

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 3.12, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL53, đoạn thuộc khóm 2, TT.Long Hồ, tổ tuần tra thuộc Công an TT.Long Hồ phát hiện 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy có mang theo dao, mã tấu nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng tạm giữ 3 xe máy, 6 cây dao, mã tấu. Tiến hành làm việc, những người này khai nhận mục đích mang theo hung khí là để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Với thành tích ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên đi giải quyết mâu thuẫn, Chủ tịch UBND TT.Long Hồ tặng giấy khen cho thiếu tá Huỳnh Văn Khải, cán bộ Công an TT.Long Hồ; anh Trần Thanh Nhi và anh Lê Trung Hiếu, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khóm 1 và khóm An Hòa (TT.Long Hồ).