Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Ngân hàng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng

Anh Quân
Anh Quân
26/09/2025 10:19 GMT+7

Khi ngành ngân hàng Việt Nam đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, họ cũng đồng thời trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của các nhóm tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Đó là nhận định được ông Vũ Duy Hiền, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chia sẻ tại hội thảo Smart Banking 2025 diễn ra ở Hà Nội mới đây. Theo ông, ngân hàng chính là "huyết mạch của nền kinh tế, nơi hội tụ mọi giao dịch tài chính và dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người dân" nên đây là mục tiêu tấn công lớn nhất của tội phạm mạng.

Ông Hiền đánh giá các hình thức tấn công hiện nay đã vượt xa lừa đảo qua tin nhắn hay email giả mạo. Tin tặc đang chuyển hướng sang các phương thức tinh vi hơn như tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào hệ thống ngân hàng lõi (core banking), xâm nhập hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đánh cắp dữ liệu khách hàng quy mô lớn, hay tấn công thông qua chuỗi cung ứng khi ngân hàng kết nối với các đối tác công nghệ tài chính (fintech) và dịch vụ đám mây.

Ngân hàng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng - Ảnh 1.

Ông Vũ Duy Hiền nhấn mạnh không thể đánh đổi niềm tin để lấy tốc độ số hóa

Ảnh: CTV

Một trong những thách thức lớn nhất là sự chênh lệch về năng lực an ninh mạng giữa các tổ chức tài chính. Trong khi nhiều ngân hàng lớn đã đầu tư hệ thống hiện đại, không ít nhà băng vừa và nhỏ vẫn thiếu hụt nguồn lực về hạ tầng và nhân sự chuyên sâu, tạo ra những mắt xích yếu trong toàn bộ hệ thống. Các chuyên gia cảnh báo mắt xích yếu nhất trong chuỗi bảo vệ lại chính là con người, khi cả nhân viên và khách hàng đều có thể trở thành nạn nhân của các chiêu thức lừa đảo tinh vi.

Để giải quyết vấn đề này, NCA đề xuất một loạt giải pháp mang tính chiến lược, trọng tâm thiết lập hạ tầng chia sẻ thông tin mối đe dọa quốc gia, giúp các ngân hàng không còn phải đơn độc đối mặt với tội phạm mạng, mà có thể tạo thành một "lá chắn chung".

Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình đào tạo và diễn tập thực chiến thường xuyên được nhấn mạnh là cách hữu hiệu để nâng cao năng lực ứng phó. Các buổi diễn tập mô phỏng tình huống tấn công vào hệ thống ngân hàng lõi hay ứng dụng di động sẽ giúp đội ngũ kỹ thuật rèn luyện kỹ năng và lan tỏa văn hóa an toàn số trong toàn tổ chức.

Các chuyên gia tại hội thảo cũng kêu gọi sự chung tay của nhà nước trong việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và khuyến khích phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng trong nước để tăng khả năng tự chủ công nghệ. Ông Vũ Duy Hiền kết luận: "Chúng ta không thể đánh đổi niềm tin để lấy tốc độ số hóa. Niềm tin số chính là nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

